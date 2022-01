8 artistas que surpreenderam em 2021 e chegarão ao topo das paradas em 2022

Aqui está uma lista dos oito artistas que surpreenderam o público em 2021 e que poderiam chegar ao topo das paradas em 2022: Entre eles estão Madame, Blanco e Ariette.

Depois de sentir indiferença ao entretenimento musical em 2020, rodeado pelo desenvolvimento da epidemia, 2021 foi o ano do renascimento da música italiana. Um movimento em turbulência, uma grande onda que destruiu as classificações do passado, para fazer da música o que é: de graça. 2021 pode ser um bom ano para a indústria da música italiana, e também foi visto pelos grandes eventos que aconteceram ao longo do ano: desde o Festival de Sanremo de 2021 que viu a vitória de Maneskin, bem como os vencedores do Ema de 2021 e do Eurovision Song Concurso. Com o grande sucesso da banda romena, que se tornou uma instituição internacional, também graças à abordagem digital para sua distribuição em transmissões ao vivo e plataformas TikTok, outros artistas na Itália conquistaram um espaço importante nas paradas. A primeira etapa em 2021 e que só aguarda confirmação em 2022, aqui está a lista dos oito artistas que podem brigar pelas primeiras colocações no próximo ano.

Senhora

Madame (P Mattia Jolo)

Ela poderia ser a primeira artista feminina a entregar as chaves da música italiana em 2022. A voz e o rosto do novo pop italiano realmente surpreenderam a todos nos últimos anos com os singles ”escocês“e”17“Mas 2021 foi definitivamente o ano dele, também graças à explosão da mídia do Festival de Sanremo. Sua participação no“ Voce ”e a conquista do prêmio”Lonesia“Eles estavam antecipando o lançamento de ‘Madame’, que foi publicado pela primeira vez em 19 de março. Nem é preciso dizer que o projeto ganhou disco de platina duplo, com a resposta do público sancionando o triunfo de seu novo romance.” Verdade “no centro da música, que também se torna uma oportunidade para lançar uma colaboração frutífera com os principais artistas italianos: basta pensar no sucesso de” Tu hai mi 8.8 “com Esfera Abpasta Vicenza colaborou com Sangiovanni em Lost in the Dark. As duas canções que também foram adicionadas “MarContidos nos repackages do disco, estão também os episódios mais distantes do projeto e os primeiros sinais de um desenvolvimento mais aberto ao público da cantora.

Branco

Para Madame, mais do que os artistas que surpreenderam em 2021, pode-se falar de cantores que já conseguem liderar as paradas com sua estreia. Nós estamos falando sobre Branco, o nome artístico de Riccardo Fabriconi, nascido em 2003 de Calvaghese na província de Brescia, que lançou pequenas placas em 2020 com o trio “Belladonna”, “Not in Bianco” e “ladrão de floresPunk ficcional, despojado no mato, reapropriando-se da natureza em sua música, que também grita o aborrecimento de uma geração incompreendida. Branco Ele conseguiu colocar a corrente italiana de acordo, com a teimosia de quem não queria dobrar sua imagem para expandir seu segmento de audiência. “Blue Celeste”, seu primeiro projeto, é a definição de uma ideia concebida pelo jovem Blanco com o produtor Michelangelo, uma mensagem bem definida que foi rejeitada em várias frentes musicais, uma história que gerou expectativas para 2022. Porque se “Nossa Canção” marcou a sua saída este ano, os primeiros meses de 2022 ao participar no Festival de Sanremo com Mahmoud poderia ser outro bilhete vencedor sorteado pelo jovem de 18 anos de Brescia.

Áries

Depois de publicar seu primeiro episódio18 anosEm 2020, sua primeira gravação era esperada para 2021: Áries Ele trocou de cartas novamente, dando um passo atrás em seus projetos, enquanto eles continuavam sendo um dos cantores mais prolíficos de 2021. Antes disso “tatuagens“com o Psicólogos, um dos aspectos já confirmados da colaboração no projeto de luxo “Bug X do milênio‘mas também’Não dê ouvidos a issoNa primeira aparição discográfica de alfa “norte”. Áries tem sido o trunfo nas colaborações solicitadas a ela, uma voz única capaz de cativar o público, e também esteve envolvida em sua história sobre a Geração Z. Mas parece que Áries desempenha um papel muito mais visível no final, em comparação com sua anos mostrando e perpetuando na indústria fonográfica: isto é, acima de tudo, sucesso “Dez mil votosCom Rkomi, mas também com ‘Last Night’, foi selecionado como trilha sonora da série.verão” para ele Netflix. Com suas influências de indie rock, Ariete conquistou público, mas não deu um grande passo em direção ao Sanremo 2022, que a excluiu das grandes competições. Nada mal para a turma de 2003, que poderá trabalhar pela primeira vez na gravação, um projeto agora com grande expectativa.

Sangiovanni

Em uma das versões mais emocionantes do talento musical Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni Foi a ponta da lança, uma explosão musical deslumbrante que chamou a atenção por meses ao menino de Vicenza. Se com “Malibù” e “Bolsa gucciDespertando para ele o interesse nacional e europeu, o primeiro episódio com o mesmo nome representou o capítulo introdutório à história de Giovanni Pietro Damian, o verdadeiro nome do cantor. Seis discos de platina, que somam quatro de seus ‘Lady’, que também compunham o artista o primeiro talentoso a ter sua música disco de platina. Special Abroad: It Happened in Switzerland com “Malibu”. Liberdade para estar no centro do confronto musical, música leve que conquistou o pop italiano e que fez Sangiovanni Um dos representantes da Gen Z.: A colaboração com sua colega, Sra. De Vicenza, também chegou.perdido no escuro“O ponto de exclamação foi definitivamente sua entrada no grande registro de Sanremo O anúncio foi feito pelo maestro Amadeus, que verá o protagonista no próximo festival com o single “Farfalle”.

Jaya

Falar sobre artistas maduros aos 24 anos pode parecer contraditório, mas Jaya Josie são diferentes. Sua música, sendo uma artista 360º, também foi um de seus pontos fortes para se afastar da máquina midiática, que a viu protagonista nos últimos anos com o talento musical mais famoso da Itália: O Fator X e amigos. Depois de obter o segundo lugar no céu de talentos com o apoio do Capitão videosA jovem cantora foi arrebatada pelo talento de Canale 5, com “Chega” fechando com sucesso um contrato com a indústria fonográfica. 2021 marca o surgimento da cantora ítalo-brasileira, que aceita cada vez mais suas influências, passado e transmissão: assista a este clipe de lançamento de “Alma”, seu segundo álbum. Uma história que aborda temas como a mediação linguística e uma das imagens mais amplas e abrangentes da música italiana, contrastando com os seus detalhes mais íntimos, e partindo para os portugueses, Virgílio entre as suas memórias de infância. Não faltou cooperação, como em “Luna” Em cooperação com Senhora, mas a maioria.”O mar que você não é” em um “taxista” A partir de Digital, entre as melhores canções da Itália para 2021.

Psicólogos

Apenas três canções em 2021 para Darsat e Leil Kaneki, a dupla musical que me constitui PsicólogosPesadelo, jeans eSui Morey“… a dupla de Roma e Nápoles parece ter deixado de lado a ideia de um segundo projeto, depois de Deluxe.”bug do milênio”, Um projecto que os coloca entre as novas promessas da música italiana. 2022 espera-os, também graças a um público cada vez mais preparado para as influências punk popA voz que tornou seu duo famoso Soundcloud, para então alcançar a visualização mainstream do primeiro álbum. De sua parte, uma mensagem, uma história que fala sobre Aborrecimento da nova geração Grosseiramente imaginada, a ansiedade de ser onipresente e a todo momento esbarra no isolamento das redes sociais. Depois da influência de “Inkobo”, muitos aguardavam o lançamento de um projeto oficial: Todos adiados para 2022.

Joan Thiel

Três capítulos em 2021 serviram ao mainstream italiano para descobrir quem é melhor Joan Thiel, um dos artistas mais emocionantes da cena italiana. Som global que alterna entreR & B e il soul, que ele já havia surpreendido em 2020. ”processo de ouro‘, uma viagem de volta às suas memórias de infância, entre Cartagena e Itália. O cantor, de ascendência suíço-colombiana, publicou três obras para Undamento: “Capítulo 1 – Memória do futuroComposto por singles “Cinema” produzidos por cetro de Vênus e “Futuro uau” produzido pela Ceri. “Capítulo Dois Espaço CaóticoEm vez disso, continha ‘tuta blue’ e ‘silla’, com a surpresa de quem está sentado em casa.coragem“É uma música cujo objetivo era unir o segundo e o terceiro capítulos, que chegaram no dia 22 de outubro.”Capítulo Três – O ErroComposta por “Errori” e “Sotto la pelle”, atualmente representa as duas canções de maior sucesso da cantora, que durante este ano também participou do projeto “Obe” de Mace na faixa.ofeganteCom Vênus

Bautista

Como representantes de uma nova voz, Bautista conseguiu com bravura recolher as cinzas do movimento, o movimento emo, que havia sido negligenciado do ponto de vista musical em seus primeiros anos. Imoton 999asura (Aaron Saavedra) e Machweo (Giorgio Spedicato) Foi uma lufada de ar fresco no cenário musical italiano, e um belo rejuvenescimento com um olhar para a América Latina, mas acima de tudo em performers como Bad Bunny. Um casal italiano e um peruano concordaram em 2021 em dar à luz uma nova direção musical, uma dança nostálgica que combina as influências do reggae e a une a uma história de desconforto juvenil, uma história com uma linguagem comum e universal que pode ser observada em “a famaExperimenta Machweo, que também tem colaborado na produção de outros projetos, como o “Amaro Heart” de Gaia, com o qual também colaborou na música “Chega”, mas não só. Os Bautistas podem ser os outsiders em 2022, e os bons de pessoas como “.boa históriaAs expectativas para o primeiro álbum oficial da dupla estão entre os álbuns mais emocionantes do ano.