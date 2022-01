Ele sempre se machuca

Ornella Fagnoni está entre as cantoras mais famosas da Itália. Ele começou sua carreira em 1965 e teve cerca de 112 empregos. É considerada uma das maiores intérpretes da música pop italiana. Ela participou de oito torneios do Festival de Sanremo e foi a primeira artista a ganhar o Prêmio Tenco duas vezes. Possui um repertório diversificado que vai desde canções do mala ao jazz e baixa nova. Uma carreira incomparável que certamente lança não só estrelas italianas, mas também internacionais na Olympus. A famosa cantora viveu por muito tempo com uma doença que precisa ser controlada.

Artistas muito importantes como Gino Paoli, Renato Zero, Fabrizio De Andre, Carmen Consoli, Ivano Fossati e muitos outros escreveram para ela. É impossível listar todas as conquistas do artista, uma carreira que não pode ser resumida. A cantora de caráter peculiar, apesar dos quase 87 anos de idade, ainda nos faz sonhar, suas canções já entraram no cenário musical coletivo, e é impossível esquecê-las. É o 4º país mais importante. Ornella Vanoni foi associada a Giorgio Strehler, Gino Paoli, Lucio Ardenzi e Mogol. Até hoje, a cantora também se tornou avó de dois netos.

A cantora é muito popular e suas entrevistas também são muito populares entre o público. Na verdade, o artista nunca escondeu seus problemas e também compartilhou seu segredo. A artista conviveu durante anos com uma doença que exigia cuidados constantes. A cantora convive com uma doença que deve controlar constantemente por meio de visitas e tratamentos constantes e especializados. Ornella Vanoni, você nunca escondeu suas fraquezas, a cantora sempre falava de um mal que se abateu sobre ela há algum tempo. A cantora falou que sofre de uma depressão que não lhe dá sossego. Por isso, ela teve que procurar um bom psiquiatra que a ajudasse a lidar com todos os seus problemas. Ornella Vanioni acrescentou que também sofre de crises e ataques de ansiedade que muitas vezes a impedem de dormir, e a artista tem se aberto com o público e com seus fãs.