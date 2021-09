Grandes sonhos da Roma Mourinho

Na verdade, a chegada de Mourinho fisiologicamente aumentou as expectativas sobre o time do Capitólio, mas o início na liga e na conferência aumentou claramente o entusiasmo em torno do clube. Na Serie A i amarelo e vermelho Marcaram nove pontos em três partidas, algo que não acontecia desde 2014, quando Rudi Garcia comandava a Roma, enquanto na Conference League, o gol dos búlgaros do CSKA em Sofia glorificou ainda mais alguns dos principais jogadores.

Um dos maiores méritos de José Mourinho é, certamente, tirar o máximo partido dos jogadores que decidiram "abraçar" os princípios do treinador que conquistou todos os títulos internacionais de clubes. Também em Roma, José Mourinho deixou claro com quais homens conta e quem são os líderes técnicos e carismáticos do Capitolino para ele. Na verdade, o crescimento cada vez mais cativante de Lorenzo Pellegrini dentro e fora do campo está lá para todos verem, e a consistência do "7" online também parece ser em parte devido a Mourinho. Para além da "bênção" dada ao guarda-redes Rui Patricio, natural do treinador: o Giallorossi parece ter finalmente encontrado um guarda-redes, depois de anos de sofrimento.

Agir como um escudo de mídia contra críticas e a imprensa

Agora, em Roma, em Roma e em torno de Roma, estamos testemunhando um momento mágico, precioso e semirrântico. Ele canta a curva sul de 90 minutos e elogia os favoritos como não fazia há anos e parece que o Olympique finalmente encontrou um herdeiro para os grandes Totti e De Rossi em termos técnicos e carisma. Mas para não ser um “boom”, sabemos que numa época tão longa e com grandes expectativas, virão momentos negativos, mas este ano a Roma tem um “defesa” adicional. Vantagens Mourinho É inegável tanto dentro como fora de campo, no final não se ganha muito se não tiver qualidades especiais, mas talvez a característica mais apreciada dos jogadores que trabalharam com os portugueses seja sempre colocar a cara e enfim. a ele para defender sua equipe. Mourinho é um especialista na área da comunicação, cada gesto, palavra, provocação ou elogio está sempre a favor da equipa, para criar um ambiente calmo e pacífico e para proteger os seus jogadores dos ataques frequentemente injustificados dos meios de comunicação. Normalmente o português é o verdadeiro capitão das suas equipas e quando esta função é reconhecida pelo vestiário quase sempre as temporadas terminam em vitória. READ Prévias de Love In The Air 6 a 10 de setembro de 2021

A Roma começou da melhor forma e já existe muito entusiasmo na cidade, o que “preocupa” Mourinho, que sabe muito bem que nestas situações é fácil cometer erros. Ele certamente saberá manter a tensão alta para os jogadores e ao mesmo tempo isolá-los das pressões da mídia de uma cidade como Roma, cujos torcedores vivem na mesma dinâmica do sul da Itália, onde a histeria está sempre presente. Ele ocupa o lugar da paixão.