“Cidade”: o projeto teatral criado entre Espanha, Portugal e Itália em Messina

QA-QuasiAnonimaProdução E Alimentadores terrestres Juntos assinam um novo projeto criado entre Espanha, Portugal e Itália: é o espetáculo teatral SeteO estudo começa a partir Sete contra Tebas por Ésquiloque chegará a Messina, na Sala Laudamo, nos dias 28 e 29 de novembro de 2023.

Sete É um projeto teatral que parte de pensar a tragédia antiga e o teatro contemporâneo Oretta Sterantino E Vincenzo QuadarellaCom cumplicidade e apoio Maurício Puglisi Para Nutrimenti Terrestri, continuam com a Universidade de Messina, a Universidade de Málaga, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Valência.

«O projeto – eles explicam QA-QuasiAnonimaProduzioni e Nutrimenti Terrestri – Após a fase inicial Residência criativa Realizou-se em setembro em Messina, no Departamento de Filologia Clássica da Faculdade de Filosofia e Letras.Universidade de Málaga, graças ao apoio da Professora Marta González González (Filologia Grega): durante a longa estadia criativa em Málaga, foram preparadas traduções do texto em espanhol (sob a supervisão do Professor González) e em inglês para serem disponibilizadas a todos. foi revivido durante os exercícios abertos subsequentes e ao mesmo tempo na primeira fase.A partir da apresentação do espetáculo, escrito e dirigido por Oretta Sterantino, com música original e projeto vocal de Vincenzo Quadarella, assistente de direção Elena Zita. No palco, Giulia Messina, que está na companhia desde 2018 e vencedora deste ano do Prêmio Hystrio Vocação; “E ao lado dele está uma muito jovem Carlotta Maria Messina, ambas formadas pela ADDA (Academia de Artes Dramáticas Antigas) da Fundação INDA em Siracusa.”

“O primeiro ensaio aberto – acrescentam – aconteceu em Portugal, na quarta-feira, 8 de novembro, no Teatro Paulo Quintilla da Faculdade de Letras.Universidade de Coimbra Em colaboração com o Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos e os professores organizadores Fátima Ferreira, Martinho Soares e Sarah Trojani. Daqui a companhia mudou-se para Espanha, para Valência, onde subiu ao palco no dia 14 de novembro para um segundo ensaio aberto na Sala Palmerino, graças ao apoio da professora Carmen Morinilla, coordenadora do curso de licenciatura em Filologia Clássica da Literatura do colégio. e Literatura. traduçãoUniversidade de Valência. O último exame ainda está aberto na Espanha no dia 16 de novembro, no Italian Comprehensive Institute de Barcelona, ​​​​graças ao apoio do professor. Ângelo Nicotra.”

O show será exibido no palco Salão Laudâmo Nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, graças à adesão ao projeto Teatro Vittorio Emanuele em Messina (permissão).

Enquanto isso, M'diq City sediará Conferência “Atravessando o Limiar: Teatro, Rituais e Celebração entre Passado e Presente”É um evento internacional dedicado aos estudos sobre teatro antigo e contemporâneo. O evento acontecerá entre a Aula Cannizzaro da Universidade de Messina (Piazza Pugliatti) e a Sala Sinopoli da TVE em 29 e 30 de novembro Terminará em Siracusa na sexta-feira, 1º de dezembro, com uma mesa redonda final a ser realizada após uma visita à Biblioteca, Arquivo, Palácio Grego, Galeria Multimídia da Fundação INDA e Teatro Grego.

Os três dias são organizados em colaboração entre as universidades de Messina, Málaga e Coimbra graças ao trabalho dos professores Mariangela MonacaHistória das Religiões, Universidade de Messina (DICAM); Marta González GonzálezFilologia Grega, Universidade de Málaga; Carmem SoaresFilologia Grega, Universidade de Coimbra apoiada por QA-QuasiAnonimaProduçõesO Nutrimenti Terrestri, o Teatro Vittorio Emanuele de Messina, patrocinado pela Fundação Enda, a Sociedade Italiana para a História das Religiões, a Sociedade Cultural Anselaus de Reggio Calabria e a Oficina de Estudos Medievais de Palermo.

o Programa completo Disponível neste link.

(270)