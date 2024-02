Sanremo 2024, classificação de TV: 60% para Gaulier, 16% para Angelina. Veja como funcionou e por que ficou em segundo lugar

Com o aumento da audiência da TV, comentários, dúvidas e inferências enlouqueceram nas redes sociais, por isso é uma boa ideia explicar como funciona a votação

Como Angelina Mango foi anunciada a vencedora do Festival de Sanremo 2024? Depois da propagação da audiência televisiva, comentários, dúvidas e inferências espalharam-se loucamente nas redes sociais, por isso é bom esclarecer o mecanismo de votação que levou ao anúncio da vitória da artista de 22 anos, a primeira mulher a vencer o festival em 10 anos.

o 60% da televisão aberta Para determinar o vencedor em 74º Festival de Sanremo Na verdade, ele expressou uma preferência por Joalheiro, Enquanto sozinho 16% dos votos do público foram para Angelina Mango. então Ghali 8,3%, Analisa 8% e Irama 7,5%. No final, ela ficou entre as cinco primeiras com a média de votos da imprensa e dos jurados de rádio e TV, e foi coroada vencedora. Angelina Manga Com uma participação de 40,3%. Em segundo lugar está Geulier com 25,2%, em terceiro lugar está Annalisa com 17,1%, em quarto lugar está Ghali com 10,5% e em quinto lugar está Irama com 6,9%. Assim, ficou claro que a assessoria de imprensa – que havia sido chamada a manifestar apenas uma preferência na final de 5 – Eles votaram em massa em Angelina Mango. Isso não deixou de gerar polêmica violenta nas redes sociais, especialmente entre os fãs de Giulier.

Durante a noite, todos os 30 artistas apresentaram suas músicas concorrentes. As músicas foram primeiramente votadas pelo público através de uma transmissão televisiva e, ao final da apresentação final, Amadeus leu A classificação geral de 30 músicas chega ao sexto lugar. Depois disso, os artistas que alcançaram os cinco primeiros colocados foram novamente colocados na transmissão da TV. Votações anteriores foram zeradas e uma nova votação pública foi realizada A televisão aberta representou 34%, a comissão julgadora de sala de imprensa, TV e web representou 33% e a comissão julgadora de rádio representou outros 33%. A música com maior percentual total de votos obtidos nesta última votação é a música declarada vencedora em Sanremo. Ou “Tédio” de Angelina Mango.