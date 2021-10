“Meu irmão morreu quando eu tinha 6 anos. Mãe? Sempre a vi sofrer”

“Perdi meu irmão com um ataque de epilepsia, ele tinha 12 e eu tinha 6 anos e de repente minha mãe enlouqueceu. Ele também pôs comida na mesa para meu irmão Claudio que não está mais. Sempre a vi com dor.” Rocco Siffredi Narrado por Pierluigi Diaco no episódio 5 do T Cento (todas as terças à noite na Rai2 e todos os dias, de segunda a sexta, às 20h na Rai Radio 2) e mostra um lado inédito e até então invisível que permaneceu oculto.

Mais Informações

Durante a transmissão é transmitida uma capa contendo os momentos mais importantes da carreira de Siffredi e Diaco pergunta: «Para onde foram as memórias ao olhar para essas fotos do seu passado?Famoso ator pornô. Ele ficou visivelmente comovido e após alguns segundos de silêncio respondeu: «Eu prometi a minha esposa não ficar animada, então eu deveria fazer isso imediatamente para não fazer mais isso. As memórias vão para a minha mãe: a vontade de dar algo a ela, de fazê-la feliz …»

Ornella Muti diz a Pierluigi Diaco: “Disseram coisas terríveis sobre mim. Minha filha Nike? É muito frágil “

perda de irmão

«Estou no jardim de infância, eles vêm me buscar: ela não é minha irmã como sempre, mas uma vizinha. Ele me levou para casa e ouvi gritos embaixo da casa … Naquele dia ele mudou nossa família. Sempre vi minha mãe sofrer. Uma mulher que perdeu um filho de 12 anos por causa de uma crise epiléptica, eu tinha 6 anos, e de repente ela enlouqueceu … Ela também pôs comida na mesa para o meu irmão Cláudio que não está mais lá».

Crianças

A estrela pornô então percebeu que demorou apenas um momento para destruir uma existência inteira. Depois de uma vida perseguindo o sonho de “dar algo mais” à mãe, ele exagerou. Em seguida, um encontro com sua esposa Rosa e filhos: «Muitas vezes me senti incompetente e envergonhado pelo trabalho que estava fazendo», Eu reconheço. Mas, apesar disso, mantém um excelente relacionamento com todos os membros de sua família, que – como ele – se distingue por um forte senso de dever e espírito de sacrifício.