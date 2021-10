“Pessoas que nunca estiveram lá antes …”

As palavras da atriz romena na Rádio Capital.

Ambra Angiolini quebrou o silêncio com o fim do relacionamento com Massimiliano Allegri. para microfones Radio Capital, Ambra Ele usou algumas palavras muito eloqüentes enfatizando o momento difícil que está passando: “O dia zero existe para todos, é um momento em que você não ganha, não perde, mas recomeça. Afastamo-nos das pessoas que se tornam memórias, daqueles que não ficam e daqueles que nunca existiram realmente. É chamado de dia zero, porque o que vem depois de zero é sempre um começo e no início não há derrota conhecida. ”

A fofoca de ontem explodiu após o furo para Chi. Adeus a Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri Depois de quatro anos de amor. Mais uma vez revelado pelo semanário, o treinador da Juventus “desapareceu”. “Foi um golpe no coração da atriz que tentou salvar o relacionamento até o fim – Nós lemos sobre quem – Mas depois de uma longa crise, parece que o treinador desapareceu. “

Allegri e Umbra Ele teria passado por um longo período de separação e, em seguida, chegaria ao período de descanso final marcado pela ausência Angelini no casamento de Valentina AllegriFilha técnica. O casal vai sofrer com a distância. Allegri viveu em Torino enquanto ele era Anjos Ele continuou morando em Brescia, cidade onde também mora sua ex-companheira. Francesco Renga e os dois filhos, Ricardo e Jolanda. Este último, após a entrega da anta dourada por Valerio Staveli à Umbra, Ela interveio nas redes sociais, destacando a insensibilidade da mídia a um momento pessoal sensível para a mãe.