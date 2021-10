Carmen Russo fala abertamente sobre o marido: “Não nos tocamos mais” | No entanto, o motivo é empolgante

Carmen Russo é um rosto conhecido do show business italiano. Ela começou como modelo e com seu charme e talento conquistou legiões de fãs. Mas o que aconteceu com seu marido e colega Enzo Paolo Turci?

Carmen Russo Atualmente está fechado em casa Big Brother VIP Ele recentemente passou seu aniversário sem sua amada esposa. Mas este último conseguiu fazer uma breve visita a ela no dia 20 de setembro passado. No entanto, o homem saiu de casa sozinho com sua filha, sofre muito com a solidão e confessa isso ao Gf Vip Party. Mas, além de Gf, Por que ele não a toca mais??

Carmen Russo, a perturbadora confissão de seu marido

Carmen Russo e seu marido são um casal muito unido no trabalho, na verdade dirigiam uma escola de dança em Palermo, bem como na vida privada. Eles também têm uma linda garotinha que cresce com muito amor ambos. O carinho, que sempre é demonstrado e enfatizado abertamente nas recepções e nas entrevistas, é tão forte quanto no primeiro dia.

O que foi conversado entre eles remonta ao ano passado, quando Covid perturbou completamente os hábitos das pessoas. Os eventos horríveis que testemunhamos ao redor do mundo tocaram este par de aço inoxidável. Gosta?

Renúncia para continuar trabalhando.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi decidiram não ter mais relações sexuais para não correr o risco de se infectarem. Após a primeira onda houve uma reabertura, e no outono soubrette foi gravada entre os concorrentes do Tale which Show, enquanto seu marido estava muitas vezes em Palermo, onde tinham uma escola de dança, agora está fechada. Um representante treinado em esqui disse a Di Più que os controles do programa em que ela participava eram muito rígidos, todos eles tinham que fazer um teste semanal e, se alguém desse positivo, todo o programa seria suspenso. Conforme mencionado, entretanto, o amado parceiro continuou a atividade de professora de dança na Sicília e por isso decidiram não fazer mais amor.

Não foi fácil para eles cumprir esta promessaTanto que a princípio tentaram se beijar com máscara, mas foram sufocando. Enzo Paolo também tentou persuadi-la a fazer pelo menos algumas preliminares íntimas depois que suas mãos foram higienizadas, mas, instintivamente, ela nos teria visto como um freio de espontaneidade e romance. Em suma, “não nos tocamos mais”, são as palavras de Jevina que carece naturalmente do contacto físico com o companheiro. No final, ela foi excluída do show e, após a nova onda da pandemia, as escolas de dança foram temporariamente fechadas. como ele, Os dois conseguiram se reconectar e se consolar um pouco por suas decepções e limitações.