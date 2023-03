Ben Affleck: Altura, Físico, Filhos, Esposa, Idade

Ben Affleck Ele é famoso Ator, diretor, roteirista e produtor de cinema. Depois de apenas três anos da Califórnia, ele se mudou com seus pais para Massachusetts.

O ator já disse no passado que teve um relacionamento difícil com seu pai devido a seus problemas com o alcoolismo. Os pais se divorciaram em 1987 por esse motivo.

Junto com seu irmão Casey e o amigo Matt Damon, ele cultiva desde criança. Sua paixão por atuar e dirigir. No entanto, após a formatura, o ator estudou espanhol por um período na Universidade de Vermont antes de se transferir em 1990 para o Occidental College em Los Angeles, onde se formou em Política do Oriente Médio.

Após participar de diversos comerciais e programas de TV, em 1992 iniciou sua ascensão, iniciando com Honor School e Against the Grain. Mas depois de Geração X e Procurando por Amy, ele teve seus primeiros sucessos.

Desde 1992 Affleck está trabalhando com Matt Damon no roteiro de Will Hunting – Genius Rebellion que se torna um sucesso. Na verdade, Affleck e Damon, em particular, vencem por Globo de Ouro de Melhor Roteiro além de um Oscar de Melhor Roteiro Original.

Ele estrelou Desafio do diabo E muitos outros filmes famosos, mesmo que o ator sempre tenha preferido o papel do diretor ao papel do ator. Mas vamos agora descobrir todas as curiosidades sobre sua vida privada.

Ben Affleck: Altura

o ator alto 192 cm.

Ben Affleck: Físico

O ator é alto, atarracado e tem uma forte construção muscular. Mas não há informações sobre o peso.

Ben Affleck: Meninos

foi o executor três filhos. Violet Ann nascido em 2005, Serafina Rose Elizabeth em 2009 e Samuel Em 2012.

Ben Affleck: esposa

O ator esteve noivo entre 1997 e 2000 com a atriz Ghouinith baltrow E de 2002 a 2004 com a cantora Jennifer Lopez.

Então ele se casou com a atriz Jennifer Garner em 2005 e juntos eles têm três filhos. Os dois se separaram em 2017.

Em 2020, ele teve um breve relacionamento com a atriz Ana de Armas. Em 2021, ele retorna com Jennifer Lopez e dois Eles se casaram em julho de 2022.

Ben Affleck: idade

Ator, Benjamin Geza Affleck-Boldt, nasceu em Berkeley, Califórnia, em 15 de agosto de 1972 sob o signo de Leo and Today. ele tem 50 anos.

Ben Affleck: canais sociais

A página do Facebook de Ben Affleck é: https://www.facebook.com/benaffleck/

A página do Instagram de Ben Affleck, infelizmente, não está disponível.

A página de Ben Affleck TikTok é: https://www.tiktok.com/@benaffleckofficial

A página do Twitter de Ben Affleck é: https://twitter.com/BenAffleck