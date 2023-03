TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Chaos

2023 está programado para ser outro grande ano para a animação, com o retorno das Tartarugas Ninja às telonas com TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. E saiu o primeiro teaser trailer.

O filme de animação CGI é o primeiro da Nickelodeon e do produtor Seth Rogen. O filme baseado no herói de quadrinhos em meia concha está previsto para agosto, e agora finalmente sabemos quem será o elenco de voz e podemos dar uma olhada nas primeiras imagens divulgadas durante o evento dedicado.

A dublagem foi anunciada em Prêmios Escolha das Crianças Da Nickelodeon de Rogen e veremos Deir Micah como donatello, Shamon Brown Jr. como michelangelo, Nicolau Cantú Leonardo E Brady N Como Rafael.

elenco de áudio

As quatro tartarugas serão acompanhadas por um elenco coadjuvante de estrelas que incluirá Hannibal Bourse como gêngis, o sapo, Rose Byrne (insidioso) como Leatherhead, John Cena (Peacemaker) como Rocksteady, Jackie Chan (Rush Hour) como Splinter, cubo de gelo (21 Jump Street) como Superfly, Natasia Demetriou como Wingnut e Ayo Edebiri como April O’Neil.

O talentoso elenco é completado por Giancarlo Esposito (Breaking Bad) como Baxter Stockman, post malone Como Ray Villette, Paul Rudd (Ghostbusters: Afterlife) como Mondo Gekko, Maya Rudolph (Bridesmaids) como Cynthia Otrom e Rogen (Super Mario Bros. Movie) como Bebop.

Presidente da Nickelodeon Animation e da Paramount Animation Ramsey Naito Não poderia estar mais feliz com o elenco, que disse em um comunicado: “Estamos muito animados que este ator de classe mundial se uniu para dar vida a esses personagens icônicos e amados em um novo capítulo no universo Teenage Mutant Ninja Turtles. Isso realmente estabelece uma nova referência para esta franquia mundialmente famosa e mal podemos esperar para levar este filme às massas.“.

A amada história da TMNT

o Tartarugas Ninja Mutantes Entrou na cena da comédia em 1984 graças aos seus co-criadores Kevin Eastman E Peter Laird. Eles tinham um estilo muito mais sombrio com sua encarnação original em preto e branco, mas essa equipe de super-heróis adoráveis ​​não se tornaria um sucesso até que seu desenho animado autointitulado fosse ao ar em 1987. Foi quando eles se tornaram ícones da cultura pop.

As tartarugas estavam em todas as caixas de cereal e tinham tantos videogames quanto um ícone Tartarugas Ninja 4: Tartarugas no Tempo e uma linha de brinquedos de grande sucesso, disparando em popularidade quando apareceram pela primeira vez na tela grande em 1990. As Tartarugas dominaram as décadas de 1980 e 1990 com dez temporadas de TV e três filmes de qualidade variável.

Após a virada do século, o TMNT continuaria sendo um sucesso graças a várias séries de reinicialização, incluindo uma versão de 2013 que combinava bem a tolice da série dos anos 80 e os temas mais sérios dos quadrinhos. A franquia também ganhou uma segunda vida graças a dois filmes live-action em 2010 produzidos por Michael Baymas dependendo de qual fã TMNT você perguntar, quanto menos falar sobre eles, melhor.

TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles: Mayhem, The Conspiracy

Extensão TMNT Como franquia, possui uma das melhores galerias desonestas de qualquer propriedade de super-heróis. Qualquer que seja derrubando ou krangEsta série contou com algumas batalhas memoráveis. No entanto, enquanto este novo filme contará com inimigos clássicos como Bebop e Rocksteady, Mutant Mayhem parece destacar vilões menos conhecidos como Cabeça de Couro, Sapo Genghis E Aviação Alta ou Excelente.



O filme é uma história original que verá as Tartarugas emergirem das sombras pela primeira vez e fazerem amizade com um jornalista. April O’Neil E salve a cidade de Nova York de uma gangue de mutantes coloridos, tornando-se os heróis que eles conhecem. Ele é. Todo mundo que decide jogar Splinter-chan merece um aumento.