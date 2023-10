The Bold and the Beautiful, que vai ao ar amanhã, quinta-feira, 26 de outubro de 2023: Ridge volta para casa com Taylor, Brooke reage

aqui estão eles Lindas prévias Para quinta-feira, 26 de outubro de 2023: Ridge Forrester retorna a Los Angeles e segue para Brock para um confronto final. O que ele dirá a ela?

The Bold and the Beautiful Preview: Brooke está preocupada com o retorno de Ridge

Brooke removeu Deacon de casa Ela afirmou claramente que não queria mais ter nada a ver com ele. Logan certamente foi franco com Sharpe e sua filha, enfatizando que ela não queria provocar mais conflitos com o marido. No entanto, Brock ainda não conseguiu entrar em contato com o Sr. Forrester. O estilista estava tão ocupado organizando seu retorno para casa e distraído com o beijo que deu a Taylor que não ouviu o telefone tocar.

Ridge retorna com Taylor ao seu lado, como Brooke reagirá?

Brooke está ansiosa e aguarda ansiosamente o retorno do marido de Monte Carlo, o que acontecerá em breve… mas com uma surpresa. Uma vez reunidos, Brooke e Ridge começam a discutir o que aconteceu na casa de Finn.e o desconforto de Ridge com a foto que Hope postou retratando a garota, Brooke e Deacon nos escritórios da Forrester ainda é evidente.

Regresso a casa Ridge e Taylor Foi extraordinariamente intenso. O beijo deles ainda permanece em suas mentes, um momento que pode mudar tudo. Especialmente borda, a estilista não consegue esquecer os sentimentos avassaladores que sentiu naquele momento e romper com Taylor parece inimaginável. É por isso que ele decidiu voltar para Villa Forrester com… Taylor Ao seu lado. Como Brock reagirá?

Quando é lançado The Bold and the Beautiful e onde assisti-lo

Todos os dias, por volta das 13h40, a popular série de TV é transmitida no Canale 5 Lindo. As novelas americanas históricas e de longa duração chamam a atenção há anos com seus enredos complexos centrados em torno delas Criações Forrester, uma casa de moda de prestígio, e as complexas relações entre as dinastias Forrester, Spencer, Logan e Spectra. Amanhã, quinta-feira, 26 de outubro, é a sua vez de novo episódio, transmitido às 13h40 no Canale 5. A bela e emocionante série americana, que conta a história dos altos e baixos de uma família. Forresteré presença constante na televisão italiana desde 4 de junho de 1990, quando apareceu pela primeira vez na Rai 2, e mais tarde, a partir de 5 de abril de 1994, no Canale 5.