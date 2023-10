Prévias do episódio 3 de Blanca 2, quinta-feira, 19 de outubro, na Rai 1: Sebastiano está em apuros

Sebastiano e o inspetor Liguori estarão no centro do quarto episódio de Blanca 2, que vai ao ar esta noite, às 21h30, na Rai 1. Para saber mais, leia as prévias da novela com Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno .

Quinta-feira, 26 de outubrono horário de pico Opinião 1teimoso Branca Ela poderia encontrar-se inesperadamente pertoInspetor Ligório. Ao mesmo tempo, A. será investigado um crime Sangrento, diante de uma testemunha muito especial. Quarta consulta com a segunda temporada de imaginário com Maria Chiara Giannetta Promessas crepitantes Flutuações. Para saber mais, vamos continuar lendo Trama E Prévias Do episódio intitulado Fumaça nos olhos.

branca 2, Inspirado em romances Patrícia Rinaldié uma coprodução de Luxvid E Ficção de opinião. lá a segunda temporada Tem seis episódios e estou dirigindo Jean Maria Michelini (Para os três primeiros episódios) e Michelle Soavi (Episódios 4 a 6). Neste novo ciclo de episódios, a incansável Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta) Ataques faciais Polibombardeiroo atacante sem escrúpulos que ameaçar cidade Génova. Quanto a Vida privadaLigório (Giuseppe Zenão) e Sebastião (Pierpaolo Splon) continuam a incomodá-la por vários motivos. O que eventualmente será um Invade para ele amor?

No Ele calunia para Branca 2Além de ser bom GianettaNós achamos Giuseppe Zenão, Pierpaolo Splone, Federica Cacciola, Enzo Bassi, Gualtiero Borzi, Antonio Zavatteri, Ugo Diguero E Sarah Ciocca. As novas entradas para a 2ª temporada são Stefano Dionisi (Polybombardeiro) e Michela Siscon (Elena) e Chiara Pacetti (Verônica Alberisi).

Vamos dar uma olhada Eu escuto. O terceiro episódio de Blanca 2, transmitido na quinta-feira, 19 de outubro, reuniu em suas poltronas 3.970.000 telespectadores, o equivalente a 22,9%. Mais uma vez, foi a série Programa mais assistido Desde a primeira noite, além Grande irmão (18,7%) foi transmitido Canal 5. Esta noite a imaginação será desafiada Reality show Que ele conduziu Afonso Signorini: Você manterá a prioridade desejada?

Blanca 2 Episódio 4 mostra Smoke in the Eyes

O caso do atacante é reaberto Blanca começa a investigar novamente, preocupado que a vida de outras pessoas pudesse estar em perigo. desta vez, polícia Ele decidirá estabelecer uma unidade de crise. Será liderado por Paolo Sivori, presidente da empresa Digos. Todos estão prontos para unir forças e fazer tudo ao seu alcance para acabar com isso de uma vez por todas Polibombardeiro.

O protagonista não se concentrará apenas nisso Investigações. A. também chamou sua atenção Assassinato Brutalismo, e a única testemunha disso é uma menina cega. Ele será capaz de descobrir a verdade? Isso não é tudo. Apenas quando Ferrando Parece que a situação encontrou um equilíbrio e que a situação pode piorar novamente. SebastiãoA verdade é que ele está com problemas. LigórioPorém, ele se encontrará diante de um obstáculo difícil de superar, relacionado ao seu próprio obstáculo Vida privada. Mas esta circunstância poderia aproximá-lo novamente Branca.