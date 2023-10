Promover a inclusão social e a participação ativa

As principais áreas de atividade da Fundação Amplifon, a inspiração por trás dos quatro objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas no âmbito da Agenda 2030, os passos que levam à escolha do apoio ao projeto, a cooperação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados após o surto da guerra na Ucrânia, e as relações da Fundação com o Grupo Amplifon e com outras instituições promovidas pela Amplifon em todo o mundo.

Fundação Amplifon: Promovendo a inclusão social e a participação ativa

A Fundação Amplifon foi fundada em 2020, no terrível ano da pandemia, com o objetivo de que todos alcancem o seu potencial na vida, através da inclusão social. Dr. Ferradini, quais são as principais áreas de atuação da Fundação? Que objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas na Agenda 2030 inspiram os seus objetivos concretos?

A Fondazione Amplifon é uma organização sem fins lucrativos criada e promovida pelo Grupo Amplifon, líder mundial italiano em soluções de cuidados auditivos, ativo em 25 países. O nosso programa centra-se atualmente na promoção e no desenvolvimento de comunidades inclusivas e ativamente empenhadas, com especial atenção para os idosos, que normalmente vivem à margem da vida social e cultural.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10 – Reduzir a desigualdade – é o escopo mais amplo dos projetos da Fundação Amplifon, voltados principalmente para a inclusão social. Com a ajuda de voluntários e o uso da tecnologia, a Fundação pretende trazer os idosos de volta ao centro da discussão e da vida ativa através de atividades de lazer e socialização. Além disso, a Fundação está empenhada em transformar locais frequentados apenas por idosos em locais mais inclusivos, onde a comunicação intergeracional seja promovida; Locais onde diferentes gerações podem se encontrar e compartilhar atividades recreativas e de diálogo. Fazemos isso, por exemplo, através do nosso programa de voluntariado “Let’s Dream”, que reúne pessoas de Amplificador Realizar os sonhos dos idosos que residem em instalações para idosos italianas. Isto é feito no âmbito do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Como você escolheu apoiar projetos? Em outras palavras, com o que você se preocupa quando lida com um projeto empresarial? Quais são as etapas que levam à seleção?



A Amplifon Foundation é uma organização operacional. Isto significa que construímos os nossos projetos diretamente, mesmo em parceria ou através de formatos de co-design. Normalmente procuramos construir parcerias com entidades que tenham uma visão comum e que nos ajudem a atingir os nossos objetivos estratégicos, por exemplo colaborando com entidades que, como nós, trabalham com pessoas idosas e com o mundo da habitação ou lares de idosos. .

Desde o início da guerra na Ucrânia, a Amplifon tem cooperado com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O que particularmente lhe interessa?



Após o início do conflito na Ucrânia, a Fundação Amplifon e o Grupo Amplifon responderam rapidamente para apoiar o trabalho do ACNUR nesses territórios. A Amplifon fez uma doação de 1 milhão de euros ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, com o objetivo de apoiar a população civil ucraniana que procura abrigo em áreas de acolhimento dentro do país. A Fundação Amplifon coordenou esta iniciativa, que foi reforçada por uma campanha de angariação de fundos junto dos colaboradores do grupo, que angariou mais de 60 mil euros. Além disso, em maio e outubro de 2022, uma delegação da Fundação participou em missões na fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia, novamente em coordenação com o Alto Comissário das Nações Unidas. Estas atividades centraram-se no ponto de passagem de Palanka, localizado a 50 quilómetros de Odessa, e no centro MOLDEXPO na capital, Chisinau, onde os refugiados recebem assistência do ACNUR e dos seus parceiros.

Quais são as relações da Fundação com a Amplifon e com fundações promovidas pela Amplifon ativas em outros países, como Miracle-Ear nos Estados Unidos e Fundación GAES Solidaria em Espanha? Quais são as semelhanças entre esta última e a Fundação Amplifon?



A fundação, criada pela Amplifon e sua presidente, Susan Carroll Holland, é uma organização independente e sem fins lucrativos. A empresa intervém naturalmente nos órgãos de decisão da Fundação através da presidência da Sra. Holland e da presença de alguns dos seus representantes no Conselho de Administração da Fundação. Nesta perspetiva, trabalharemos para expandir a atuação nos países onde o Grupo está presente, tal como já fizemos com a exportação do projeto “Ciao!”. Em Portugal e em breve noutros países. Existe também um diálogo contínuo com as duas fundações que operam em Espanha, a Fundación GAES Solidaria, e nos Estados Unidos, a Miracle-Ear Foundation. São fundações corporativas que foram adquiridas ao longo do tempo e que o Grupo Amplifon manteve e aprimorou.

Tomemos duas categorias de pessoas que, por razões diferentes, podem estar em maior risco de inclusão: os idosos e os jovens. Que projetos específicos você empreendeu – ou ajudou a construir – e o que planejou para eles?



Centrámos os nossos esforços nas pessoas que corriam maior risco de serem marginalizadas pela pandemia: os idosos. Através do projeto “Ciao!” Atualmente, estamos presentes em mais de 200 instalações para idosos só em Itália e utilizamos tecnologia e entretenimento para melhorar a qualidade de vida dos idosos que vivem em instalações de habitação assistida. Todos os dias, nas nossas atividades, procuramos promover e estimular a interação entre diferentes gerações, seja através dos nossos programas de voluntariado que visam sobretudo a comunidade Amplifon, seja através de atividades específicas. Um exemplo é “Missione Amicizia”, um livro criado em colaboração com a Fundação Geronimo Stilton e criado pelo PIEMME numa edição não comercial, que dá a conhecer aos jovens a atividade que fazemos com os lares de idosos e que se centra especificamente na beleza da participação e relações intergeracionais.

Em 2014, escreveu o livro “Humano Digital – Itália na Encruzilhada”, publicado pela Marsilio Editore. “Em linguagem clara e imediata – lemos na apresentação – o autor, atravessando os tempos e caminhos da revolução digital, oferece ideias para uma nova leitura para a era moderna, contribuindo para pensar o Estado italiano e as alavancas estratégicas sobre as quais construímos nosso futuro.” Este livro tem algo a ver com seus compromissos profissionais posteriores?



A tecnologia tem sido a pedra angular em torno da qual a inovação social evoluiu durante anos, ou seja, repensando as dinâmicas humanas, sociais e económicas impulsionadas pela digitalização. Este processo de repensar pertence ao projeto “Ciao!”, que visa ampliar a possibilidade de comunicação humana através de ferramentas digitais, reduzir o isolamento dos idosos e melhorar a sua qualidade de vida.

Ela é uma mulher muito ocupada e bem-sucedida. O que você faz no seu (pouco) tempo livre? O que você lê, por exemplo? Diz-se no seu ambiente, pelo que apareceu na imprensa, que os seus interesses pessoais incluem a paixão pela Toscana, a leitura, o golfe, o vinho branco e as antiguidades.



Ler é certamente um momento cotidiano: raramente termino o dia sem dedicar tempo suficiente a isso.

E na minha vida quotidiana substituo a literatura por textos mais existenciais: por exemplo, este verão, entre outras coisas, li – ou reli – Orwell e Yourcenar, mas também o Evangelho de João e textos de Eckhart Tolle. Quanto ao resto, a minha paixão mantém-se, principalmente os mercados vintage, mas com o tempo fui acrescentando a natação, o que me permite fazer um bom treino semanal e perdoa a minha paixão pelo bom vinho branco!