Vanessa Encontrada pega: ‘Você está em excelente companhia’ | Os fãs reconhecem o reflexo no espelho

Vanessa Encontrada e essa reflexão que deixou todos os seus seguidores sem palavras, pois gostaram muito do que viram. A beleza desta figura é inconfundível.

Ela é a bela e conhecida atriz, apresentadora e ex-modelo espanhola que obteve a cidadania italiana há muitos anos. Vanessa IncontradaQue começou a nos fazer rir e a nos encantar com sua beleza há muito tempo Zelig.

A linda Vanessa foi o centro das atenções Muitas críticas Por causa disso Mudança física É claro que o assunto começou após o nascimento de seu filho. Isal. Embora sempre tenha permanecido a mesma pessoa que era no início, muitas vezes foi por algo supérfluo Alterar tamanho, eles esqueceram. Em qualquer caso, eles agem como sempre Cabeça erguidaCom o companheiro, o filho e toda a família. A felicidade da atriz é aparente, mas quem está por trás disso? reflexo Qual o motivo de tanta conversa?

Foto social de Vanessa Encontrada

Vanessa Incontrada, depois de A Período tempestuosoEla voltou com seu ex-parceiro de longa data, assim como com o pai de seu filho. Rossano Lorini. Os dois aparecem mais feliz Mais do que nunca, porque pelo que entendemos, essa distância tem sido uma coisa boa mais do que qualquer outra coisa. Vanessa expressou sua opinião claramente alegre Por causa desse flashback, tanto que ele espera poder fazer um em breve Irmã ou irmão mais novo Em Isal.

Após essas palavras, começaram a surgir rumores sobre a existência do Encontrada Doce espera,Então, durante uma entrevista realizada com, impressãoEla declarou: “Todo dia alguém me para: ‘Vanessa, você está grávida?’” “Estou exausta, mas não estou grávida”, explica Vanessa, o que também diz muito sagrado Através do poder das mídias sociais.

“Mas como estão as pessoas? Não vai mais fundo, fica na superfície e isso é muito triste”, disse, referindo-se aos comentários que recebe todos os dias daqueles seguidores que param. Apenas na aparência.

Doce reflexão

Apesar de tudo, e apesar das críticas, as discussões sobre Vergonha do corpo A fofoca de Vanessa Incontrada continua Fiel à sua imagem O que ele vê todas as manhãs no espelho. Ironicamente sobre mito O mais antigo do mundo: “Espelho na parede, onde posso ficar?”

Os usuários claramente enlouqueceram depois desta postagem, e não apenas eles Eu me saí bem Para aquela imagem espelhada, isso ainda é ótimo.

ruim Eles lembram E também: “Você está em excelente companhia”, como onde quer que ele decida ir graças ao seu amor famíliaFicará ótimo em qualquer lugar.