“Eu estava com tanto medo e estou tão animado.” O que aconteceu?

Emma Brown Inaugurou uma nova era em seu país Vida profissional com álbum Espera-se que um single seja lançado esta semana. Esta é a “lembrança” que aguarda os clubes italianos em digressão. para’sentimentos A cantora era tão grande que colocou muito nela ansiedademas isso um fã Eles estavam lá para ela, apoiando-a em todos os sentidos da palavra.

Em seus stories do Instagram ela se mostrou nela lágrimas Diante de tudo isso amor.

qualquer que seja houve lágrimas em suas histórias do Instagram. Depois de ver a resposta extremamente positiva dos fãs ao anúncio de seu novo álbum e turnê na Itália, a cantora mergulhou em… Ele chora Emancipando o que compartilhou com os fãs, ele disse: “Eu estava me fodendo por esse retorno, aí li você e me emocionei. Não me importo, me mostro como sou. ObrigadoMal posso esperar para me apresentar, estou muito animado. Você é incrível e eu te amo. Você me dá um empurrão louco.”

Emma mal podia esperar para voltar a cantar com seus fãs e eles mostraram o quanto sentiam sua falta.

em Leggo.it