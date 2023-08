O Fator Humano, vencedor do Oscar Iñárritu sobre imigrantes

nova data com fator humanoe é uma das poucas produções ativas durante esta abafada temporada de TV de verão também Um dos programas de pesquisa mais interessantes Tela pequena em geral. Às 23h10, na Rai 3, acontecerá o programa drama imigrante na fronteira entre EUA e México.

Nos Estados Unidos, os grupos extremistas têm como alvo os imigrantes. Ele cuidou disso hora do ódioum site americano muito recente que monitora uma rede de grupos de “os odiadores” Membros antigovernamentais da Direita Radical Americana.

Um desses grupos é Veteranos em patrulhaFundada em 2015 com o objetivo inicial de apoiar veteranos militares. Desde 2018, as atividades da organização mudaram para o combate ao tráfico de pessoas na fronteira entre o México e os Estados Unidos.

Mas os seus métodos suscitam debate e acabaram no centro de muitas reclamações, inclusive de legisladores dos EUA. Linha de fronteira de Antonello Savoca e Davide Rinaldi, transmitido no final da noite na Rai 3 fator humanoÉ a história da atuação desses grupos na fronteira com o México. Por um lado, existem os voluntários que usam armadilhas fotográficas e sabotam centros de ajuda a migrantes. O objetivo destes voluntários é justamente tentar impedir a chegada de imigrantes. Por outro lado há organização não governamental que tentam salvar a vida daqueles que enfrentam estas jornadas horríveis, que muitas vezes acabam por ser jornadas de morte.

O Fator Humano, Voz Narrativa Excepcional: Vencedor do Oscar Alejandro Inarito



Voz de narração é voz Alejandro Iñárritu, Diretor mexicano Óscarque ele encontra repetidamente em seus filmes A questão da imigração. Em 2017, ele criou uma instalação intitulada hospedada em vários museus ao redor do mundo Carne e quadradoliteralmente, Carne e areia. É uma instalação de realidade virtual voltada para o projeto Espectadores na difícil vida de um imigrante Em processo de travessia da fronteira entre o México e os Estados Unidos.