De Luca proíbe o Festival de Ravello em Saviano. E Scorati deixa a presidência – Corriere.it

Com base na renúncia, De Luca interveio nas opções de Scorati, o presidente livre. O escritor incluiu dois talk shows na programação do festival: um com Roberto Saviano e outro com o ministro da Saúde, Roberto Speranza. Ambos são indesejáveis, por vários motivos, eu tenho Luca. É estranho que a coletiva de imprensa para apresentar o festival histórico tenha sido cancelada há dois dias. As razões agora são compreendidas. E Roberto Saviano com um videoclipe no Twitter de ontem a história. Vincenzo de Luca e Judy foram banidos do Festival de Ravello. Não tem problema, Don Vesey, eu não estarei lá. ” Ele tem uma longa discussão: “Imaginei o presidente de Luca recebendo a lista de convidados do Festival de Ravello e vendo meu nome aparecer nos últimos dias de agosto”. Ele imita o governador: “Ah, e aqui está Roberto Saviano, e como ele ousa? Como o Scorati se permitiu convidá-lo para minha casa. Ele não existe de jeito nenhum, tem que ser abolido, ele não concorda com a direção que as fundações deram. ”Ele sarcasticamente sobre“ o honorável Don Vincenzo, porque Campania é seu. É o seu reino, ele o quer ”. Saviano diz que foi convidado para o festival pela diretoria, e depois há“ CDI (sigla em inglês diretamente do livro). o novo Mundo), que é um comitê diretor composto por todas as figuras políticas dos Amigos de De Luca. ” O escritor não mencionou o CD por acaso. Porque, a partir do boato, parece que o chefe do distrito, depois de ouvir sobre a presença de Saviano e Speranza, convocou novamente as reuniões do comitê gestor (que acabara de se reunir) para discutir “novas diretrizes sobre as atividades paralelas do festival” , na prática para estabelecer novas regras de atendimento. Daí a amargura de Saviano: “Infelizmente, os festivais culturais são cada vez mais determinados pela política, é uma empresa de turismo, seu amigo é meu amigo, um símbolo aqui, Itália, cultura, amigos, amigos, paranóia”.