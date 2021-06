Chaves da campanha de verão: recuperação espera turistas estrangeiros

A gravidade da recuperação ao longo do ano da economia espanhola, assim como de seus vizinhos do sul da Europa, será medida nas próximas semanas pelo número de guarda-sóis nas praias. Chegou a hora da verdade para o setor do turismo, que é sem dúvida um dos setores mais afetados pela pandemia e que aguarda ansiosamente o levantamento das atuais restrições que permitem a chegada esperada de turistas estrangeiros.

O turismo interno já despertou da morosidade do confinamento prolongado, mas o verdadeiro motor dos lucros das companhias aéreas, hotéis e restaurantes – e todos os lucros que eles trazem para a economia como um todo – é o turismo internacional, que ainda é significativo. Muito longe de voltar à vida normal

A atividade turística representou apenas 5,5% do PIB da Espanha no ano passado, ante 12,4% em 2019. Este foi o colapso da indústria devido à pandemia. Para este ano, as perspectivas são indiscutivelmente mais promissoras e um impacto inevitável de um retorno ao trabalho. Acelerar a vacinação da população contra o vírus Corona é o principal motivo de otimismo com o início da campanha de verão, embora continue muito mais fraca do que em 2019 e ainda haja fortes dúvidas.

A descoberta da vacina em novembro foi um catalisador para a recuperação do mercado de ações no setor de turismo. Mas com o turismo internacional não se recuperando, muitos valores já mostram falta de incentivos para continuar sua ascensão. Para muitos investidores, é hora de colher os frutos, em um setor que o mercado considera um dos mais atrasados ​​no processo de recuperação econômica e pouco lucrativo em relação a outros setores com forte componente cíclico como commodities ou automóveis. Fortes flutuações no mercado de ações também são fixadas nos preços dos valores turísticos, sem prejuízo das notícias da tão esperada recuperação do turismo global.

A União Européia abriu suas portas esta semana para turistas dos Estados Unidos, mas não do Reino Unido. A alternativa ao coronavírus indiano neste país levou a restrições ao acesso de turistas britânicos a muitos países. Por sua vez, este país impôs novas restrições às viagens de seus cidadãos ao exterior, com forte impacto na hotelaria espanhola.

A atividade turística continuará 40% menor do que no verão de 2019. A chegada de turistas britânicos é um fator chave para atender às expectativas

O Reino Unido decidiu estender todas as restrições relacionadas ao coronavírus até 19 de julho, embora o primeiro-ministro Boris Johnson estivesse confiante de que poderia suspendê-las na sexta-feira. Por enquanto, o Reino Unido está mantendo a Espanha, junto com Portugal, Itália e Grécia, fora da lista de países livres do coronavírus para viagens.

Na bolsa de valores, as decisões do executivo britânico tiveram um gasto exorbitante nos preços dos valores turísticos espanhóis. Não surpreendentemente, a grande maioria dos turistas estrangeiros que chegaram à Espanha antes da pandemia eram britânicos, 26,6% do total, seguidos por alemães 16,6%. O peso do turismo britânico na Espanha se compara ao turismo alemão na Itália, que responde por 26,2% do turismo estrangeiro, segundo dados compilados pela Goldman Sachs. O banco norte-americano explica que “os países do sul da Europa com maior peso do turismo no PIB são também os que mais dependem do turismo internacional”.

Para a Goldman Sachs, no cenário de referência para a relativa recuperação do turismo internacional, este setor deve contribuir com um ponto para o crescimento da economia no terceiro trimestre dos países do sul da Europa, incluindo Espanha.

Alberto Fernandez, gerente de patrimônio da Motoactivos, confirma que está “relativamente otimista com a campanha do turismo de verão, na parte nacional da campanha internacional, onde ainda há limites”. O especialista explica que a recuperação da atividade turística é claramente observada em companhias aéreas com um enfoque mais local, como as companhias aéreas de baixo custo Wizair ou Ryanair. Ele acrescenta que o potencial de intercâmbio do setor turístico agora está nas empresas de caráter internacional, ou seja, aquelas que aguardam para ampliar seus negócios. Hotéis e companhias aéreas que estão mais expostos ao turismo internacional têm uma classificação mais atrativa. A recuperação deste turismo internacional é mais lenta e o mercado ainda não avaliou a sua recuperação ”., ênfase.

A maioria das empresas locais recupera melhor ت

Em países como a Espanha, as restrições à chegada de turistas estrangeiros já desapareceram, apesar de algumas medidas de controle. Em 7 de junho, as fronteiras da Espanha foram reabertas a todos os turistas vacinados, viajantes de países não pertencentes à UE vindos de destinos seguros e navios de cruzeiro retornando após 15 meses de inatividade.

O chamado certificado de vacinação, que será lançado em 1º de julho, também será um grande impulso para o turismo global. É o mecanismo com o qual os países da UE conseguiram chegar a um acordo para provar que um turista que chega está saudável, porque o coronavírus foi aprovado, foi vacinado ou porque o PCR é negativo. Confiante no sucesso desta certificação, o governo espanhol espera recuperar no verão entre 40% e 50% dos 38 milhões de visitantes estrangeiros que a Espanha recebeu na alta temporada de 2019.

Eles acrescentam da Mutuactivos: “A atividade turística deste verão ainda estará longe de 2019. Será 30% a 40% menor em termos de benefícios, ocupação hoteleira e tráfego aéreo” Por Gisconslett, Diretor de Investimentos Gonzalo Sanchez, O renascimento do turismo britânico será a chave para a temporada de verão E mantém a aposta de investimento no IAG, da qual se destaca com uma posição mais sólida do que outras companhias aéreas internacionais.

O IAG também faz parte da carteira da Mutuactivos, que preza pela qualidade do seu orçamento e pelo potencial de incentivo ao turismo internacional. Na Trea Asset Management, eles estão confiantes de que a campanha de verão será positiva para o setor, mesmo que já tenham esgotado o investimento no IAG, do qual começaram há dois meses. “A vacina já está tendo um efeito psicológico nas pessoas e no turismo. E esse efeito psicológico está começando a ser sentido nas economias avançadas”, explica Xavier Brun.

Além de como as empresas de turismo estão se beneficiando desta campanha de verão e de um retorno gradual à normalidade, o investimento de longo prazo em companhias aéreas e hotéis também significará avaliar as cicatrizes que a pandemia deixará em seus negócios.

O entretenimento retornará após o vírus Corona, mas há dúvidas sobre como será o turismo de negócios no futuro, após meses de trabalho remoto, ou como as companhias aéreas se adaptarão a um mundo profundamente engajado em energias não poluídas. Sarah. Por enquanto, a crise atingiu companhias aéreas em dificuldades e companhias aéreas como a Lufthansa ou a Air France, que solicitaram uma injeção de ajuda pública.

Na Trea, o portfólio alternativo do IAG, uma vez que os lucros do resgate são coletados, não é com outra companhia aérea, mas com fabricantes de aeronaves ou componentes, como a Airbus ou a fabricante alemã de motores MTU Aero. A frota de aeronaves tornou-se obsoleta no ano passado e muitos não voaram. As companhias aéreas com maiores vantagens serão aquelas com as aeronaves mais modernas e eficientes. ”Segundo Oliver Wyman, em dez anos a frota de aeronaves passará de mais de 23.000 hoje para 36.500. Um aumento que beneficiará os produtores e promete turismo internacional e viagens a longo prazo.