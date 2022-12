‘Ainda não estou pronto’: Riccardo Vogli está muito preocupado com morte súbita

Quando The Pooh saiu há muitos anos para seguir carreira solo, os fãs da banda e de seu personagem sofreram muito, mas depois se alegraram – e não pouco – nos últimos tempos quando eles se reuniram, mesmo que o grupo estivesse passando por um luto terrível que partiu o coração de todos. : a morte extremamente precoce de um baixista.Bateria Stefano D’Orazio.

Ricardoalém de ter voltado há muito tempo para a área profissional, tem uma parceira linda e bem mais jovem chamada Karen Trentinicom quem se casou, ao sentir a grandeza do amor dos dois, que ainda hoje floresce, apesar dos boatos.

No 2013 O casal, ainda tão unido e tão apaixonado, deu à luz sua primeira filhaembora já tenha um filho de 30 anos que trabalha há muito tempo e é economicamente independente.

E agora o artista revelou, durante uma conversa muito longa e aberta sobre i os loucos rádio 2, seu maior medo, que para alguns torcedores pode ser uma fobia, que muitas vezes os priva do sono à noite. Do que ele está falando?

Fale sobre isso morte inesperadaque é um assunto muito difícil e sombrio e que poderia – infelizmente – interessar a todos nós, mas que felizmente não tocou sua maravilhosa família.

seu maior medo

Simplesmente o homem, que tem uma filha de 10 anos, portanto muito nova, teme, porque já não é menino, Incapaz de viver maisOu melhor, não para que sua criatura precise disso. E isso realmente o assusta muito, porque – além disso – ele pode afugentar qualquer pai que se preze, que sempre coloca seus filhos em primeiro lugar.

“Minha mãe está no céu desde 2000 e espero que ela seja minha porta-voz. Só preciso viver um pouco mais, porque Eu quero Proteja minha garotinhaDisse hoje o senhor de 75 anos que, em busca do elixir da vida, segue alguns hábitos saudáveis: “eu me trato bem, bebo água parada, nada de vinho, estou bem. Deus me deu energia e paixão.”

Além disso, ele também admitiu que não tem medo de envelhecer, mesmo tendo uma esposa com menos de 30 anos, mas afirma que “quer envelhecer devagar”. E acima de tudo ele deseja do fundo de seu coração.” não Ter que deixar o mundo de repenteTambém porque, como ele imediatamente admitiu, “ainda não está pronto”.