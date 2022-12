Futebol na TV: Catar 2022, um sábado das estrelas

A partida França-Inglaterra é a mais assistida até agora na Copa do Mundo Rai: a emocionante partida vencida pelo Trans Alpines, narrada por Albert Remedio e Antonio Di Gennaro, atraiu 9 milhões 596 mil espectadores no Rayono, uma queda de 45%. (então quase 1 tv estava ligada para a partida). Praticamente venceu a concorrência: O segundo programa mais assistido da noite foi “Grande Irmão VIPNo Canale 5 com 2 milhões 482 mil telespectadores.

No apito final para França e Inglaterra, dois milhões e 795 mil torcedores permaneceram no Rayuno para “clube da copa do mundoVariedade de futebol e entretenimento especialmente bem-sucedida.

À tarde, grande público para os outros quartos-de-final de ontem: Marrocos e Portugal de facto reuniram 6 milhões 565 mil adeptos de futebol em frente ao pequeno ecrã, 45,2 por cento, e atingiram um pico de 7 milhões 722 mil. Espectadores da segunda metade do jogo.

As avaliações de sexta-feira também foram excelentes: no horário nobre, Holanda e Argentina tiveram 8m 461k para pênaltis, 9m 618k para pênaltis; Croácia – Brasil Tarde 5 milhões 784 mil.

semifinal. Encontro na terça-feira à noite, às 20h, para Argentina e Croácia, quarta-feira no mesmo horário para França e Marrocos. O canal é sempre Raiuno.