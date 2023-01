Ocean Race: The Beginning of Phase Two apresenta escolhas difíceis

corrida oceânica



Conselho Editorial

Depois de lutar contra fortes ventos alísios ao longo da curta escala, as águas do Mindelo, Cabo Verde, estiveram relativamente calmas na quarta-feira no início da segunda etapa da Ocean Race.

A curta paragem foi a primeira vez que a Ocean Race tocou na África Ocidental e neste arquipélago, embora tenha estado sempre presente no percurso em todas as catorze edições, como elemento táctico na corrida da Europa ao Atlântico Sul.

Multidões se aglomeraram no Ocean Live Park para dar as boas-vindas à frota VO65 e IMOCA em sua chegada no fim de semana passado, não importa a hora, auxiliada por um programa de entretenimento e shows que manteve a vila viva tarde da noite durante o tempo de inatividade.

Em terra O Ocean Race Summit Mindelo reuniu segunda-feira em Cabo Verde mais de 300 adeptos do oceano, incluindo o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulises Correa e Silva, e o Primeiro-Ministro de Portugal , António Costa, para discutir como duplicar as ações de proteção dos oceanos.

No percurso de quarta-feira, a tripulação teve que fazer um pequeno loop em um percurso de aproximação antes de sair para o mar aberto.

Foi o ambiente GUYOT de Robert Stank – Team Europe e a equipe de corrida Eleventh Hours de Charlie Enright que saiu à frente de Biotherm e Holcim-PRB, enquanto o Team Malizia finalmente cruzou a linha.

Durante a chegada, o ambiente GUYOT assumiu o controle do Holcim-PRB e passou para a primeira posição na marca do vento, enquanto retornava à linha de partida, antes de partir, Stanjic e sua tripulação demonstraram excelente manuseio do barco durante as manobras e conduziram a frota em direção ao abertura. Mar.

Logo depois, foi a vez de Holcim-PRB junto com a equipe 11th Hour Racing que, graças a um vento melhor, passou pelo ambiente GUYOT – Team Europe, Biotherm e Team Malizia.

Os ventos permaneceram entre 7 e 10 nós de nordeste durante toda a sessão inicial e devem diminuir durante a noite, longe dos 25 nós que marcaram as fases de término da fase um.

Espera-se que ventos fracos nos primeiros dias tornem a regata taticamente desafiadora.

“É um grande desafio. Temos que administrar as Ilhas Lee, o que significa que temos que ir para o sul, mas a calmaria é muito ampla e geralmente é mais sensato ficar no oeste”, disse ele. disse Sebastien Simon, que se juntou ao GUYOT Environment – Team Europe para esta etapa.

“Há uma grande bolha calma agora. Ainda não temos certeza de para onde ir com ela. Definitivamente será instável e interessante.”

Para o vencedor da etapa inaugural, Team Holcim-PRB, o desafio será observar os barcos e velejadores em condições diferentes da primeira etapa.

“Tenho certeza de que veremos diferentes características de barcos e marinheiros”, disse. disse o capitão Kevin Escoffier. “Mas a mentalidade para nós é a mesma: chegar ao limite, sempre!”.

Para assistir à regata: www.theoceanrace.com E www.eurosport.com e nas plataformas sociais @theoceanrace

A largada foi transmitida para toda a Europa e Ásia no Eurosport e está disponível para reprodução no aplicativo Eurosport/Player e Discovery+.

A Eurosport também disponibilizou o feed do World Start em www. https://www.youtube.com/@eurosport/streams

Classificação para a rodada 2 após o início

1. Equipe Holcim-PRB

2. A equipe de corrida de 11 horas

3. GUYOT AMBIENTE – Equipe Europa

4. Biotérmica

5. A Equipe do Ódio

25/01/2023 23:44:00

© Reprodução protegida por direitos autorais