Fedez e Emanuela Orlandi e risos: Gente, é ele café gramelini

quem será este Federico Lucia, mais conhecido como Fedezqual Ele conta uma piada incompreensível sobre o sumiço de Emanuela Orlandi e ri dela? O tribunal de mídia social imediatamente se convocou, condenando-o Culpado de uma ofensa à decência E condenado à humilhação perpétua: o único adjetivo publicável rastreável na rede é odioso.

em vez dele Pedro Orlandi, irmão de Emanuelele não ficou bravo: aceitou o pedido de desculpas do conhecido influenciador, limitando-se a dar-lhe que são imaturos. Entre o júri de teclado e o irmão da vítima, eu estaria mais inclinado a confiar neste último, até porque a história o envolve pessoalmente: Federico Lucia é o personagem de nosso tempo que atualmente está esmagado e em perpétua adolescência.

A adolescência continua sendo aquele período bárbaro da vida em que, como reação à insegurança e ansiedade que o invadem, você se sente como se fosse o umbigo do mundo, não respeita os outros e considera o passado sem importância. Quando Jerry Scotty lhe contou sobre o diretor Giorgio Streller nasceu em Trieste, mas é um dos milaneses mais famosos do século XX, Milanese Fidesque ignorava sua existência, soltou outra gargalhada: de c. Streller, pessoal? Fedez não é ruim, simplesmente social: Ele pode rir de Orlandi e chorar por ela um minuto depoiscom o mesmo meio de transporte e a absoluta convicção de ser a primeira e única pessoa a fazê-lo.