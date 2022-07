Mare Terra Isole – Produções marcantes entre a Sardenha e os Açores, conheça o programa!

Mare Terra Isole – Produções diferenciadas entre a Sardenha e os Açores é o evento gastronómico, vitivinícola e cultural implementado no âmbito do projeto de cooperação internacional Encurtamos as Distâncias: uma curta cadeia de abastecimento entre terra e mar, que arranca a 8 de julho em Cagliari e continuará em Portugal, nos Açores.

Ilha Mari Terra, nos dias 8 e 9 de julho em Cagliari.

Uma oportunidade única de conhecer e saborear os sabores e produtos de alta qualidade de toda a Sardenha e Açores.

Das costas, ao sertão, das colheitas aos cumes, um património de tecnologias, saberes, culturas e tradições das regiões que pode conhecer visitando os stands da feira.

O encontro é sexta-feira, 8 de julho, às 10h00, em Cagliari, no mosteiro de San Giuseppe, na Via Paracelso, onde começará a conferência, onde falarão algumas figuras políticas da Sardenha.

A programação terá continuidade às 11h30 com um momento presencial com depoimentos de representantes Gal e Flag envolvidos no projeto, um especialista nacional em mercados da cadeia de suprimentos e produtores e operadores locais.

Às 18h30, será a abertura do evento internacional e a abertura do mercado de feiras, em Corte degli Ulivi, Corte degli Aranci e Corte degli Orti. A atividade prossegue também no sábado dia 9 de julho, das 9h30 às 13h00 e das 18h30 às 23h00, com workshops de degustação e momentos de música, animação e espetáculo.

Produções distintas entre a Sardenha e os Açores.

Comida e vinho internacional e evento cultural

| | | entrada gratuita | | |

Programa Ilhas Marítimas e Terrestres 2022

8 de julho de 2022



10:00 – 14:00

Conferência Nós Encurtamos Distâncias: Uma Cadeia de Suprimentos Curta entre Terra e Mar

No salão do cavalo

18:30 – 23:00

Abertura do evento internacional e abertura da feira de mercado

Na Corte degli Ulivi, Corte degli Aranci e Corte degli Orti

18:30 – 21:00

Tenores di Bitti .

19h30 – 21h15

Sardenha Land Cooking Show – Chef Marina Raffarotto e Patricia Chiu

No jardim dos Piaristas

9h00 – 23h00

Evento de música: grupo de DJs

9 de julho de 2022



9h30 – 13h00

18:30 – 23:00

visão de mercado

Na Corte degli Ulivi, Corte degli Aranci e Corte degli Orti

9h30 – 10h30

Degustação de laboratório Beni Bnius com doces da Sardenha

No jardim dos Piaristas

11:00 – 12:00

O Laboratório do Gosto do Pão, do Azeite e do Vinho: A Identidade da Europa

No jardim dos Piaristas

12h30 – 13h30

The Taste Lab Azores encontra massas e cerveja da Sardenha

No jardim dos Piaristas

18h30 – 19h30

O laboratório de degustação. Produtos lácteos, mel e vinho

No jardim dos Piaristas

19h00 – 21h00

Show Musical: Uma viagem ao redor do mundo em 80 instrumentos por Nicola Agus

19h45 – 21h30

Programa de culinária do mar e da Sardenha – Chef Laura Secci e Patricia Chiu

No jardim dos Piaristas

9h00 – 23h00

Evento de música: grupo de DJs

Conheça o programa e viva uma viagem única 👉🏻 https://www.sardiniameetsazores.eu/