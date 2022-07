Big Brother Vip, Soleil Sorge comemora aniversário com namorado que não quer ex Givino na festa

28 Anos de Soleil Sorge: Seu parceiro Carlo e alguns (mas não todos) ex-companheiros de aventura do Big Brother Vip estavam entre os participantes, por esse motivo.

Soleil ascensão feito 28 anos. A bela influenciadora ítalo-americana comemorou o feliz evento com uma festa luxuosa no Porto Cesareo, na província de Lecce. Longa mesa posta, flores encantadoras, bolo de três andares colocado em um crescente prateado e fogos de artifício: um Cerimônia Realmente elegantemente em um local muito sugestivo Soleil Celebrado pela empresa mãe de Wendy E muitos amigos, incluindo ex-companheiros de aventura Grande Irmão VIP.

Entre os muitos convidados, Amedeo Gurria com sua filha GwendaAmigo de todos os tempos, Diane Meloex-tronista para homens e mulheres Lucas Perracci E dois dos dois gifs anteriores para mimLisandro Bacciano com Sophie Codegoni. Entre as várias imagens do evento, fotos Lucas quem o imortalizou Soleil Com seu misterioso namorado Carlo (foto postada por Pessoas muito inúteis).

Mas isso não é tudo. Alessandro Rosatiro perdido em banquete de sorgo Quem parece ter deixado um gosto ruim na boca de um ex -Givino: Gianluca Constantino. Segundo o especialista em fofocas, Sulli poderia ter sido forçada a não convidá-lo porque seu namorado ficaria com ciúmes dele.