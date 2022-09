GF Vip 7, Signorini Pesca para homens e mulheres: duas estrelas do show estão prontas para cruzar a porta vermelha

Faltam onze dias para o primeiro episódio da sétima edição de Grande Irmão VIP Até agora, a identidadeFiboninaQuem vai cruzar a porta vermelha?

O verão chegou e setembro nunca chegou. Este mês antecipa o regresso às aulas, ao trabalho, à chegada de novos compromissos… mas também ao início de novos lançamentos dos nossos programas favoritos. Entre eles, entre os mais esperados, sem dúvida, Grande Irmão VIP Que voltará este ano para continuar a ser a empresa a partir de Segunda-feira 19.

No topo do reality show nos encontraremos novamente Afonso SignoriniEnquanto os comentaristas serão Sonia Bruganelli e Orita Berti. Para edições anteriores, próximas ao programa, já era conhecido pela maioria das celebridades que cruzaram a porta da casa mais espiã da Itália; Este ano, porém, o maestro da orquestra optou por seguir o caminho do mistério, centrando-se até ao fim naefeito surpresa.

Até agora, apenas Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich foram confirmados, mas nas últimas horas, Amedeo Fenza Nas redes sociais, ela revelou os nomes de outros candidatos a um reality show que corresponde a dois ex-campeões do homem e mulher. Vamos descobrir quem é juntos.

Do trono de “UeD” ao sofá “GF Vip”

A web, como sabemos, sempre dá muita emoção, principalmente quando se trata de detectar fofocas e bobagens. Recentemente, de fato, Amedeo Venza revelou através de seu perfil no Instagram que entre os novos giffini também pode haver dois rostos famosos de homem e mulher. De acordo com Venza, de fato, eles participarão de Big Brother VIP 7 também Lucas Salatinoo ex-tronista da versão anterior do programa de namoro de Maria De Filippi, e Teresa Ângelaque também é ex-tronista, ex-sedutora de ilha da tentação. Para ter certeza, é claro, só temos que esperar!

As mulheres da casa… e além

Também durante uma história recente no Instagram, Amedeo Fenza também relatou os nomes de todos Mulheres Quem deve participar este ano em GF Vip. As seguintes celebridades são citadas na indiscrição em questão: Carolina Marconi; Sarah Altupelo, Wilma Goish, Patricia Rossetti, Teresa Angela, Geneva, Lamborghini, Alienware, Turquoise, Pamela Prati, Sofia Gael de Donna; Antonella Fiordelici e Nikita, cujo sobrenome Amedeo não é mencionado. No entanto, pode ser Nikita Pelizon, modelo e influenciadora que também participou Expresso de Pequim.

Também surgiram rumores recentemente de um possível retorno ao GF Quem é o influenciador? Julia Salmi. Bem, será, mas desta vez, a jovem modelo não preencherá o papel da candidata. Julia, aliás, estará presente no estúdio, ela estará interessada em comentar e relatar tudo o que acontece na web a respeito Grande irmão Durante os episódios do reality show.