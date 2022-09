Loteria de recibos, sorteio semanal e mensal em 8 de setembro: Aqui estão os códigos vencedores

Os tokens vencedores do Concurso Semanal Nº 42 – 2022 e do Concurso Mensal Nº 43 – 2022 para a Loteria de Recibos foram extraídos, hoje, 8 de setembro. Relatamos abaixo com as datas de compra e os valores gastos.

o Sorteios semanais antecipação 15º clique em € 25.000 para compradores e 15º clique em 5.000 euros para revendedores. É realizado todas as quintas-feiras para todos os recibos apresentados e registrados pelo sistema lotérico de segunda a domingo, até as 23h59, da semana anterior. Se o dia do sorteio cair em feriado nacional, o sorteio será adiado para o primeiro dia útil seguinte. o Sorteios Mensais antecipação 10 prêmios A partir de 100.000 € para compradores e 10 prêmios A partir de 20.000 euros para revendedores. Esses recibos são feitos toda segunda quinta-feira do mês, para os recibos que são apresentados e cadastrados pelo sistema lotérico até as 23h59 do último dia do mês anterior; Se a segunda quinta-feira do mês cair em feriado oficial, o sorteio será adiado para o primeiro dia útil seguinte. Em seguida, haverá um arquivoSorteio Anual com 1 prêmio A partir de 5.000.000 do euro para comprador e 1 prêmio A partir de milhões de euros para o comerciante. Neste caso, a data será determinada por uma lei emitida pelo Diretor Geral da Agência de Impostos Especiais de Consumo, Alfândegas e Monopólio.

aqui está calendário de desenho mensal 2022:

quinta-feira, 13 de janeiro

quinta-feira, 10 de fevereiro

quinta-feira, 10 de março

quinta-feira, 14 de abril

quinta-feira, 12 de maio

quinta-feira, 9 de junho

quinta-feira, 14 de julho

quinta-feira, 11 de agosto

quinta-feira, 8 de setembro

quinta-feira, 13 de outubro (próxima data)

(próxima data) quinta-feira, 10 de novembro

Sexta-feira, 9 de dezembro

