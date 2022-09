Rainha Elizabeth, alarme de saúde: Charles em Balmoral

London Bridge, o que acontece se a rainha morrer: o protocolo

Entre as medidas que o governo deve tomar diante da morte da rainha IsabelHá também um apagão nas redes sociais públicas. Nos documentos confidenciais da operação ‘Ponte de Londres’. O local do Palácio de Buckingham será substituído por Página preta com declaração curta em que a morte do rei é confirmada e o site do governo e todas as páginas sociais gov.uk aparecerão em um banner preto. Conteúdos que não sejam urgentes não serão publicados.

O caixão do rei será carregado em procissão Palácio de Buckingham no Palácio de Westminster Onde será exibido ao público para 23 horas por dia por Três dias. O funeral de estado será realizado dez dias após a morte.

A operação já foi preparada ‘Cenouras’ Que organizará as formas de se juntar ao trono Carlos, que antes do funeral participará de um tour pelo país. O discurso do novo rei à nação será transmitido às 18h00, após o seu encontro com o primeiro-ministro, que por sua vez será notificado da morte da rainha por telefone a um funcionário. Frase de código “London Bridge Down”.

O dia da morte será chamado nas comunicações internas do aparelho de Estado Dia da vitória E continuar nos dias seguintes até o enterro, D+1, D+2 e assim sucessivamente. Os e-mails oficiais enviados ao longo da hierarquia burocrática conterão textos pré-definidos, como “Acabamos de ser informados da morte de Sua Majestade” e “Cuidado necessário”.