Onde você estava neste verão? não vimos você

Durante a Partita del Cuore, ao vivo na Rai2, Simona Ventura dá um soco em Francesco Totti perguntando onde ele passou o verão e acrescentando: “Nós não vimos você.”

Horário nobre no Rai2 jogo de coração Que testemunha o confronto de cantores nacionais e a equipa de caridade, este ano vê a formação de artistas italianos um jogador excepcional em campo, gira em torno Francesco Totti. De fato, o ex-capitão da Roma não se conteve em participar do evento beneficente, mas o primeiro chute que encontrou não foi do time adversário, mas do time adversário. Simona Venturaanfitrião da noite.

O pontapé de Simona Ventura contra Francesco Totti

O nome Francesco Totti encheu os últimos meses e ainda preenche as páginas das seguintes colunas de fofocas Terminando com Elari Blasey. A notícia capturou a atenção de um público interessado com todos os desenvolvimentos e antecedentes escondidos por trás da separação de um dos casais mais populares da Itália. Ele pegou a onda das fofocas, por isso, Simona Ventura não hesitou em abrir a conexão com os comentaristas que comentaram a partida, para fazer uma pergunta bastante contundente ao ex-campeão. Aliás, o apresentador lhe pergunta com um sorriso: “Francesco, mas por curiosidade, onde você esteve neste verão? Nós realmente não vimos você ” Totti responde com uma pitada de risada tímida. “Oh, eu estava em minha casa, como sempre no sábado.”

Verão de Totti depois de terminar com Elari Blasey

Um sucesso completo de Simona Ventura que, aliás, depende muito das novidades que surgiram nestes meses quentes de verão. Se Elari Plassey documentou, ainda que esporadicamente, seus movimentos, da Tanzânia a Sabadia, até a montanha, não havia vestígios do herói romano, exceto alguns fotógrafos na costa do Lácio, onde passava seus anos de férias com seu colega. família. Enquanto isso, mais começaram a aparecer Detalhes do acordo de secessãoComo resultado, Totti pode ser visto em público com Noemi Bocchi, embora alguns paparazzi tenham Já pegou junto Nas últimas semanas.