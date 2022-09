Emma Marron, a perda repentina é de partir o coração: ‘Eu vou te amar para sempre’

A cantora Emma Maroney e a perda realmente comovente em seu rosto: aqui estão os detalhes da história e sua curiosidade

Linda, modesta e com uma voz maravilhosa, que se deu a conhecer ao público com suas canções maravilhosas: estamos falando dela, Emma Marron. Uma viagem maravilhosa no mundo da música, a cantora ganhou diversos prêmios e certificados de agradecimento. Apesar de tudo, hoje ela está enfrentando uma grande perda que lhe causou grande dor.

A estreia de Emma aconteceu em 2009, quando ela ingressou nas escolas mais desejadas da Itália, Amigos de Maria de Filippi, onde conquistou a vitória no mesmo ano. Só no talento, marquei várias peças como genuinamente E a paraíso loucoincluído no grupo O desafio e a maravilha, que alcançou o nono lugar dos melhores singles. Após o experimento no programa, seu álbum de estreia sai e a música de Calore chega ao topo das paradas italianas.

Em 2010, o cantor juntos participou do Festival de Sanremo ai Modà com a música Arriverà em segundo lugar atrás de Roberto Vecchioni. No mesmo ano, todo mundo vê seu rosto em outros eventos, incluindo o Festival Giorgio Jaber de música teatral, em memória do cantor e compositor Jaber e do Povo. Wind Music Awards 2011, onde é premiado Prêmio CD de Platina para álbum Eu gosto assim, e com Prêmio Platinum Digital Songs.

A mulher enfrentou uma grande batalha, o tumor que ela conseguiu superar e falar para seus seguidores, dando força a quem como ela foi obrigada a enfrentar um momento tão ruim: “Eu tirei esta pulseira finalmente, mas vou mantê-la para sempre, Foi difícil… mas passou! Eu preciso de tempo para recuperar minhas forças, mas acredite em mim, mal posso esperar para voltar para todos vocês, e em breve. Espere, estou com você! A calma aos poucos toma o lugar do medo… Finalmente choro de alegria! Eu te amo muito”.

Uma carreira repleta de sucessos atemporais, mas a mulher de hoje teve que enfrentar outro momento trágico: a perda de seu pai.

Emma Maron e o luto de partir o coração

Emma Maron foi forçada a enfrentar mais um momento trágico, A perda de seu pai, Rosario, que faleceu aos 66 anos. O homem, como sua filha, amava tanto a música e seu vizinho que também era enfermeiro.

Ele sempre deu muito ao seu vizinho sem abrir mão da música. Há alguns anos, a cantora relembrou o início de sua carreira e a força que seu pai sempre lhe deu: “Você me chutou na bunda no primeiro estágioou. Ela me ensinou a cantar na frente das pessoas sem me sentir tímido. Eu te amo muito”.

Hoje a cantora relembra seu pai maravilhoso em um post no Instagram: “Boa viagem, pai.

Eu te amo e sempre te amarei.

Sua Chica.”