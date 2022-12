Jerry Scotty em prantos, entristecido por Quem Quer Ser um Milionário? “Sentiremos sua falta” – Libero Quotidiano

grande dor para Jerry Scotty Que perdeu um querido amigo e colega. condutor Quem quer Ser um milionário? Ele postou uma mensagem de condolências e a foto do colega desaparecido em seu perfil no Instagram. “Adeus Jack, 20 anos de trabalho juntos, sempre sorrindo. Todos nós amamos você, sentiremos sua falta.”









Não se sabe muito sobre sua morte. Sabemos apenas por um post de Jerry Scotty que eles trabalharam muito e de perto durante as gravações de Quem Quer Ser um Milionário?. Até mesmo Edmondo Conte, Produtor Executivo da Endemol Shine Itália, a casa de produção de muitos programas Mediaset e outros, lembra de seu colega e amigo que faleceu: “Caro Jack, sentiremos muito a sua falta. Quantas risadas juntos e quantos programas… ”.

Scotty no início da temporada do início da noite do Canal 5, queda livreO autor lembra Samantha Chiodini Ele desapareceu há pouco tempo. Chiodini já trabalhava com o rosto da Mediaset há muito tempo, enquanto antes disso como está o tempoPrograma de domingo à noite de Fabio Fazio. Naquela ocasião, Scotty disse, visivelmente emocionado: “Nossas companheiras nas onze edições deste programa foram uma garota maravilhosa, uma mulher capaz, uma autora muito inteligente e uma mãe que infelizmente não está mais entre nós.”