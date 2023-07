Tensão na casa dos Carisi: Albano tem que ficar entre duas mulheres e uma delas não é Loredana

Al Bano entre dois incêndios. O popular cantor atrapalhou duas mulheres importantes em sua vida. Como ele vai reagir?

Albano Carisi Ele é colocado entre duas mulheres que são de importância inigualável para sua vida. O cantor do Cellino San Marco terá que tomar partido?

Uma vida intensa, um grande amor e uma paixão, ou melhor, duas, uma pela música e outra pela Puglia. primeiro casamento com Poder Rominaque se celebrou em 1970 e terminou em 1999 com o divórcio em 2012, de onde nasceram Yelenia, Ele desapareceu misteriosamente em Nova Orleans em 1993. Yari, Crystal e Romina Jr. e uma história com Loredana Lecciso, que durou cerca de 23 anos, e de onde nasceram Jasmine e Al Bano Jr.

Bela disse que os dois nunca se casaram, mas não precisavam Loredana para novo, Explicando: “Todos os dias escolhemos construir uma vida juntos… nada nos prende burocraticamente, nosso casamento é um casamento da mente…”

Um grande amor constantemente questionado pelos fãs do casal artístico que o cantor formou com a ex-mulher, que pedem constantemente pelo reencontro, e por meio de escavações romina que não se perdeu ao longo dos anos.

confrontos

ao longo dos anos Loredana Lecheso Ele teve que engolir muitas pílulas amargas Poder Romina, que frequentemente se entregava a situações altamente secretas com o ex-marido e piadas que ela sabia que machucariam uma mulher apaixonada. O caso mais recente entre as duas mulheres ocorreu recentemente.

23 de maio Al Bano Ele comemorou seu 80º aniversário, no dia 20, com um show cheio de convidados na Arena di Verona e também foi televisionado onde ficou chocado com a ausência de seu parceiro. Só mais tarde a verdade veio à tona, pela mesma boca de Lecciso que havia confidenciado a Nuovo: “Crianças não merecem ser incomodadas por polêmicas, eu decidi recuar.”. Parece que foi exatamente o mesmo Poder Romina vetar sua presença. Em suma, as hostilidades não parecem parar.

Al Bano entre duas mulheres

Mas essas não são as mulheres importantes que eles colocam no caminho Al Bano. Vamos falar sobre a filha em vez disso Yasmine E sua última declaração. convidado um hoje é outro dia A jovem admitiu ter um excelente relacionamento com as filhas do pai com a ex-mulher dele: “Elas são minhas irmãs, converso muito com elas e confio muito nelas. Confio nos conselhos delas e elas sempre me ajudam.”

É uma questão diferente quando se trata de poder, Entre eles disse: “Não tenho nada a ver com Romina Power. Nos despedimos, no entanto Termina aí. Respeito sua formação e seu trabalho com meu pai, mas não está em meu coração.”