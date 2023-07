Amadeus se despede de Sanremo 2024: agora tudo muda

Amadeus se prepara para a nova edição do Festival de Sanremo: a última sob sua liderança. Mas muitos vão mudar radicalmente!

Amadeus, o popular apresentador de televisão italiano, prepara-se para a sua quinta edição como anfitrião do prestigioso Festival de Sanremou. No entanto, a próxima edição de 2024 promete ser diferente das edições anteriores, com importantes mudanças no regulamento sugeridas ao longo.Entrevista sobre TG1 Mattina Estate por Giorgia Cardinaletti.

Embora tenha havido progresso em relação aos possíveis nomes dos co-apresentadores, permanece um mistério que se juntarão a Amadeus no palco do festival. Além disso, Amadeus partilhou que esta seria a última vez que receberia Sanremo, também devido a mudanças na gestão de Ray e alegadas críticas às suas propostas inovadoras.

Assim declarou Amadeus: “O estatuto será diferente dos anos anteriores. Terminei de escrevê-lo e enviei para aprovação dos advogados de Ray.”. Isso indica que o festival se caracterizará por novas dinâmicas e Renovação da visão para manter o interesse do público e da crítica.

Aparentemente, o maestro procurou o conselho de seus dois filhos, Martina, de 25 anos, e José, de 13, para entender melhor o mercado fonográfico atual como evidência de um A sua permanente intenção de renovação e aposta na música contemporânea.

O segredo dos anfitriões

Embora alguns nomes tenham surgido como potenciais anfitriões, incluindo cantoras famosas Annalisa ou Emma, ​​​​além de especialistas em música como Ema Stockholma ou Andrea Delogu, ainda não é certo quem se juntará a Amadeus no palco de Sanremo 2024. A escolha de co -hosts-conductors será a chave. Criar uma sinergia perfeita que contribua para o sucesso do evento.

O público e fãs do festival terão que aguardar novas comunicações Saiba quem terá a honra de dividir o palco com Amadeus. como A última vez que Amadeus esteve no comando de Sanremo, o show tinha que ser perfeito, bem como representar plenamente os gostos do mercado moderno e o favor dos jovens.

Amadeus adeus a Sanremo

Parece que as razões por trás dessa decisão estão relacionadas às mudanças na gestão da Rai, que pode não compartilhar sua visão progressista do festival. Entretanto, o futuro do evento parece estar marcado por mudanças substanciais ainda que tenhamos de esperar um pouco mais para obter mais informações sobre o mesmo.

Enquanto isso, como o próprio Amadeus admitiu, agora é a hora de escolher As faixas e cantores iniciam a competição, de jovens a idosos. Este verão é para ele trabalhar, mas ele está bastante acostumado. No entanto, o público aguarda as novidades e surpresas que o Sanremo 2024 trará, Esperando para mais uma vez celebrar a música italiana em um dos festivais mais queridos e seguidos do país.