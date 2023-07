Vestidos Giorgio Armani Privé, moda feminina 2024

última provocação Giorgio Armani? Digamos, meio de brincadeira, que os orientais se vestem melhor que os italianos. Uma frase que ele imediatamente corrige e explica (“Temos muitos em Milão e eles se vestem como nós e … mas vamos falar de outra coisa”) que revela seu amor pelo sol nascente e pela Ásia, continentes que o respeitam loucamente. Para homenagear os dois hemisférios, acreditava-se que o vermelho era uma união entre o Oriente e o Ocidente, selando esse amor com uma flor e um perfume. Rosa Milano é sua nova jóia que por acaso tem uma coisa em roxo como muitas de suas roupas. A sua última Alta Costura é “o tempo das rosas, é a flor por excelência” mas sobretudo é “um mundo imaginado, modificado e impreciso, deixo a cada um a sua própria interpretação”. Claro, seus 68 lançamentos são uma surpreendente alternância de luz, com roupas bordadas de forma tão imperceptível que parecem cercadas por filtros digitais e efeitos especiais. No entanto, a magia também é real quando você agita o refrão de Rene Aubry dos anos 80, mesmo quando as saias longas flutuam suave e lentamente, mesmo quando todos acenam convites, mas se esquecem do calor por causa da magia diante de seus olhos. Sem esquecer as surpresas: três maxi chapéus decorados com vislumbres de rosas, os xales são círculos sutilmente modificados e o que parece uma noiva de vermelho. No final, ele sai sorrindo e parecendo satisfeito. Todas as estrelas e clientes divididos entre os dois shows disputam para que ele o abrace, sorria e até agradeça. Um exemplo de perseverança, força e caráter que sempre nos ensina algo.

Bertrand Jay

estroboscópio

estroboscópio

estroboscópio

Pascal Le Segretin