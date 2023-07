The Promise Weekly Previews de 10 a 14 de julho: Manuel se casa com Jimena!

Vamos descobrir juntos as prévias semanais de La Promessa, a série de TV transmitida de segunda a sexta-feira no Canale 5. Aqui estão os resumos dos episódios que serão transmitidos de 10 a 14 de julho de 2023.

The Weekly Promise avança de 10 a 14 de julho de 2023

Resumo do episódio segunda-feira, 10 de julho

para sua grande festa de aniversário, Cruz encarrega a equipe do La Promessa de preparar um novo menu francês. os detalhes ingredientes Que a Simona precisa atender o pedido da Dona pode ser Encontrado apenas em Logan; Então, Mauro Ele aparece Eles foram forçados a sair Para Puebla de Terra para obtê-lo. Enquanto isso, Jimena Ele marca encontro com Manuel para ensiná-lo a dançar Valsa.

The Promise, recapitulação do episódio, terça-feira, 11 de julho

Jimena tenta ensinar Manuel a dançar Valsa. Enquanto essas lições são transmitidas a ele pela jovem viúva Parecia que ele estava começando a sentir algo para ele. colhido Ele os vê conversando, brincando e rindo. A loira percebe que é muito ciúmes por Manuel. enquanto, Curro tem uma sugestão para Primo Leonor: isso seria melhor Cuidado com Jenny. quase, o cara Vir Ele repreendeu Cruz por jogar as mãos na empregada. Enquanto isso, Mauro acidentalmente pega a lista em vez da lista de compras.

Resumo do episódio quarta-feira, 12 de julho

depois disso Ele sobreviveu ao incêndio no hangarE Jana vê que Kuro tem No baú O mesmo local que contém para ele irmão mais novo. Mais tarde, Koro e Manuel conversam sobre o incidente com seus entes queridos. Enquanto este pensa que estão seguros graças à empregada loira, o primo acredita que o crédito vai para o próprio Manuel. pergunta o barão Naquela hora Conhecer Jana para agradecê-la Para salvar a vida de Kuro, h fiquei chocado com o encontro.

The Promise, recapitulação do episódio quinta-feira, 13 de julho

Mauro comprou os ingredientes erradosE Simona Ele vai em pânico. Lupe a acalma E recomenda um menu simples, que nesta ocasião o chef revela a todos Ele realmente é o “cozinheiro misterioso”.. Enquanto isso, Cruz teme que Manuel aja de forma inadequada durante sua festa de aniversário. A senhora então lembra a seu filho que ele agora é o herdeiro do Marquês de Logan, então ela espera que ele aja apropriadamente. No final de um jantar que foi um sucesso, Luby desapareceE deixe uma mensagem de despedida.

Resumo do episódio sexta-feira, 14 de julho

Manuel diz ser contra desejo de Cruz de casá-lo com Jimena. Ao conversar sobre isso com esta última, descobre que ela compartilha da mesma opinião que ele. Na realidade, Jimena Ele finge, porque ele é Em colaboração com a senhora para manipular o Marquês. enquanto, Jana desabafa com Maria E ele diz a ela para sentir Manuel o traiu. Por outro lado, Lope volta para La Promessa, mas só então o deixa definitivamente.

A promessa, a série espanhola, é transmitida de segunda a sexta-feira às 14h45 sobre canal 5.