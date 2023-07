Roma, Caterina Palivo curte dia de verão em restaurante típico da capital: a sobremesa é uma loucura

A apresentadora Caterina Palivo revela um de seus restaurantes favoritos em Roma: a sobremesa aqui é realmente especial. Curioso para saber onde fica esse lugar especial?

Embora seja napolitana de origem, Caterina Ballivo vive há anos em Roma e, por isso, está tão habituada aos sabores da gastronomia da capital que parece apreciá-la particularmente. Por outro lado, a capital do Lácio continua sendo o destino turístico preferido de italianos e estrangeiros não só pelas muitas atrações que oferece, mas também pela gastronomia. Em suma, Roma continua sendo um verdadeiro tesouro para toda a nação. Mas onde você pode comer iguarias locais? Temos algumas reflexões sobre esse assunto graças ao apresentador do Lingo, agora pronto para voltar ao Rai.

A futura apresentadora do La Volta Buona – programa que substituirá hoje a partir de setembro é mais um dia comandado pela apresentadora Serena Bortone, que costuma viajar pela Itália. Assim, em seu perfil social, a cada vez, há sempre um diário real de suas experiências em museus, clubes, bares e locais fabulosos. Então você pode anotar! Desta vez, porém, para estar láEle é o grande protagonista da história de Caterina Balivo é sua cidade, na qual a mulher escolheu um restaurante que serve cozinha típica romena.

Roma, Caterina Balivo não tem dúvidas: “Um final de dia digno”

Não sabemos exatamente o que Katrina Palivo comeu no restaurante. Ela provavelmente gostava de carbonara, gricia, amatriciana ou cacio e pepe. Ou talvez ele tenha escolhido novamente? Mesmo assim não se explicita, pois o único prato verdadeiramente imortalizado pela apresentadora é uma sobremesa de beleza ímpar. Mas o que é esse doce?

Infelizmente, não há menção a sobremesas no cardápio online do restaurante Da Roberto e Loretta, pois provavelmente estão frescas do dia. No entanto, parece que o que Katrina Palivo comeu foi sorvete de morango com Ladyfingers. Enquanto isso, podemos deixar você com água na boca com a foto que o apresentador postou.

Mas vamos explicar o menu deste restaurante. As entradas são inúmeras e variam desde a tarte de bacalhau com batata e cebola roxa Tropea ao tártaro de atum, mussarela de búfala com trufas e anchovas, passando pelos rolos crocantes de dourada, abobrinha e amêndoas. Os primeiros pratos são obviamente os clássicos da cozinha romana que referimos acima, mas a eles também se juntam pratos de peixe como esparguete com amêijoas, pakiri com robalo e tomate cereja, azeitonas taggiasca, ravioli e assim por diante. Os pratos principais de carne também são muito interessantes porque incluem carnes confecionadas de todas as formas, ainda que não faltem lulas fritas, paranza e douradas para quem tem outros gostos. Por fim, é impossível para os donos de restaurantes não deixar seus clientes se deliciarem com os acompanhamentos clássicos: endívia frita, alcachofra à romana e feijão verde.

