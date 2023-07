Terra Amara segue em frente domingo, 2 de julho de 2023

Desde a tarde de sábado no Canal 5 tempo terra Deixando de ir ao ar, novela da Mediaset volta aos domingos, neste caso 2 de julho de 2023 do seguinte modo progresso.

Envios Terra Amara 2 de julho de 2023

O episódio de 2 de julho de 2023 de Terra Amara seguirá Rast que ele finalmente se convenceu a revelar javor que Foi Khatib quem matou Janjavir. Assim que ouve a notícia, Jafur pensa Como se vingare decide escrever um Carta de ameaça para chantagear o assassino Grande amigo de Demir.

Khatib recebe a carta e fica exposto aos piores temores. Escolha ser chantageado Compareça ao local combinado para entregar o dinheiro. Quando ele estava na frente de um carro perdoador por dentro Há também um sermão. Surpreendida por Khatib, ela tenta impedi-la de fazer uma cena em público, depois a arrasta com ele.

enquanto isso Hunkar vai ver a amante de seu ex-marido, Sevdaque agora consegue negar o afeto de seu filho Demir também. As duas mulheres se confrontam de maneira acalorada, mas aparentemente definitiva.

Quando Hunkar então retorna para a villa, ele descobre isso Zuleiha acordou do seguinte comaIncidente Mojgan. Correu para o hospital, e de acordo com os acontecimentos de Tira Amara em 2 de julho de 2023, ele até ordenou que ela perdão por tudo. Hunkar promete à nora estar ao lado delae que a partir de agora Ele vai sair só por ela em vez do filho.

Tierra Amara Mediaset Infinity Streaming

o anéis Terra Amara Como os disponíveis aos domingos folha de programa No Plataforma de transmissão Mediaset Infinity. Você pode encontrá-lo acessando com seus dados pessoais e procurando a guia dedicada ao sabonete turco na barra de pesquisa disponível no site oficial ou em todos os aplicativos em seus dispositivos favoritos.