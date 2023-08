Caso Morgan, fontes de opinião: “Seu programa no momento não é esperado até depois de janeiro.” E o céu? Alto silêncio (por enquanto).

“No momento, nenhuma data foi definida para o show na segunda metade da temporada, os cronogramas estão sendo examinados e ainda não foi anunciado”, disseram fontes de Al Rai à revista FQ.

É tudo temperado com uma enxurrada de insultos: “Cale a boca, chega, cometi um erro. Tenho sentimentos, muitíssimo! Não sou um personagem!” Vá ver Marrakech, vá ver Videz. Vai f**o, f*me*m*da, f*** one.” Aqui estão as novidades. O programa não foi anunciado durante o show de Ray Palencisti em Nápoles em julho passado, mas Morgan (“Quem não é funcionário da Al-RaiEles afirmam que Vialli Mazzini) enviou o encore após a primeira temporada ir ao ar, que também teve avaliações instáveis ​​e certamente críticas não positivas.“Ray é financiado por taxas de licença e deve fornecer um serviço público. “No verão teremos um evento suplementar e em setembro estaremos de volta com outros quatro compositores”, disse ele. Marco Castoldiseu nome verdadeiro, paraEu leioNa verdade, no dia 27 de Abril.

Parece que o Rai Club está fechando as portas e jogando a bola nas arquibancadas, ainda nos meses seguintes. Morgan é respeitado pela atual maioria governante, Strong mantém um relacionamento pessoal com o primeiro-ministro Meloni (“Dou conselhos para o programa eleitoral”, declarou a cantora.) Mas também Com o Subsecretário do Ministério da Cultura, Vittorio SghirbiEle mesmo havia anunciado a chegada do programa de Morgan à Rai antes mesmo da alta administração da empresa. Agora, isso também mudou.

E na frente do céu? A plataforma decidiu trazê-lo de volta ao júri do “The X Factor”, talvez na esperança de que sua capacidade de apresentar programas despertasse o talento que estava em crise há algumas temporadas. Em Rogoredu o constrangimento está escondido Alto silêncio por enquantoBocas fechadas. sem comentários. Muitos episódios já foram gravados, o que fazer? Há quem afirme que a Fremantle, empresa produtora da série, e a Sky darão desculpas suficientes, mas também Quem se lembra da exclusão de Asia Argento e campanhas “inclusivas” e “não classificadas” que colidem, ligeiramente, com a calúnia homofóbica de Morgan. Morgan pede desculpas pelas calúnias homofóbicas: ‘Queda feia’. Então ele se justifica: “Senti uma ferida na alma” – Il Fatto Quotidiano