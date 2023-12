Clara de Marie Fauré chega aos grandes nomes de Sanremo: probabilidades e previsões

Clara, a jovem cantora de Varese, é a vencedora do Prémio Sanremo Giovanni: graças a este sucesso, pode entrar na competição com os grandes nomes do festival de 6 a 10 de fevereiro com Santi Francesi (já vencedores do X Factor) e Bunker44. Tal como anunciou a Amadeus, agora na sua edição final, havia ainda três lugares vagos e estava repleto dos talentos mais interessantes a surgir entre os jovens. Doze candidatas na corrida, Clara a Rainha: estrela de “Mare Fuori”, para o qual editou a banda sonora (três discos de platina), é agora também uma candidata ao verdadeiro sucesso em festivais, talvez impulsionada pela sua audiência televisiva. Vamos descobrir as chances de Clara vencer o Sanremo 2024.

Clara em Sanremo: possibilidades

–

Uma mulher não vence desde 2009 na secção juvenil: Clara depois de Arisa e se estas condições forem cumpridas temos a certeza que ela se tornará a campeã do festival como os French Saints que venceram o X Factor na temporada de 2022. As casas de apostas colocaram as principais apostas do momento no cantor O jovem de Varese está no tabuleiro com odds destinadas a cair, como as de Geolier, já para 6,50 após o início das duplas. Clara é jogada no Gazzabet aos 20, enquanto no Goldbet and Better é jogada no tabuleiro aos 16, sempre sob a cabeça do outro.