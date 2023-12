Dazn detém os direitos exclusivos de transmissão do canal Liga Portugal

Dazn anuncia a aquisição exclusiva dos jogos mais importantes de cada dia da Liga Portuguesa Betclic, a primeira divisão portuguesa, para o triénio 2023-2026.

Este ano, com início marcado para 11 de agosto, todos os adeptos poderão vivenciar o melhor do Campeonato de Portugal, deixando-se envolver pelo jogo deslumbrante e emocionante de equipas como Porto, Benfica e Sporting Lisboa. O primeiro jogo, exclusivamente no DAZN, verá o Sporting Lisboa desafiar o Vizella no sábado, 12 de agosto, enquanto na segunda-feira, 14 de agosto, e novamente em exclusivo na plataforma de streaming, será a vez do Porto e do Benfica que farão os seus sucessivos estreias na liga. Estádios Moreirense e Boavista.

O campeonato português tem uma grande atracção para talentos de todas as nacionalidades: os assinantes do DAZN poderão assim redescobrir as façanhas de Angel Di Maria, que regressa a vestir a camisola do Benfica, mas também uma lista de novos talentos e velhos conhecidos para viver uma emocionante nova temporada. Com exclusivamente os jogos e resumos mais importantes da Premier League portuguesa todos os dias, a Dazn enriquece a sua oferta de competições de futebol, continuando a perseguir o objetivo de se tornar o principal destino de entretenimento desportivo para adeptos de todo o mundo.