Gf Vip 7, Davide Donadei quebra o regulamento: Veja o que ele fez

David Donade Regras podem ser quebradas Grande irmão VIP!

já existe novamente Para o ex-tronista homem e mulherEmbora por um motivo completamente diferente.

Há pouco tempo, o dono do restaurante, em conversa com alguns colegas de quarto, revelou os nomes de dois cantores que concorrem na próxima edição do restaurante. Festival de San Remoagendada de 7 a 11 de fevereiro.

Segundo apurou um videoclipe que circulou na plataforma TwitterQuando, tudo começou Davi Ele queria ver o ex-concorrente Wilma Gwish Suba ao palco Ariston.

“eu quero que ele vá Wilma“, parecer”fibra.”Em San Remo?Então ele perguntou Edward Tavasi. que seguiram Leccese: “então sou fã outroQue este ano…“, estragando assim o primeiro nome. Na verdade, quando Sara Altobello pergunte a eleVocê está bem?“, Responder: “Na semana passada… na semana passada eles…“.

escute suas palavras, Albert Debésis Então ele perguntou:Então você sabe os nomes de todos que vão? Por que você já saiu…? Apenas me dê um nome de renascimento, Chi Eu sei…”.

Então é isso doação Ela revelou que em Sanremo 2023 eles também estarão na disputa Paula e Clara. na revelação, sara E Alberto Eles reagiram com júbilo e quando Milano perguntou “você está brincando?“, Davi confirmou nitidamente a presença da dupla”número“.

Como é sabido, meus concorrentes gf vip É estritamente proibido comunicar informações recebidas de fora. Mais do que isso, quandofibraEm questão, quando inserido posteriormente, tem conhecimento de fatos desconhecidos daqueles em residência Encontrado desde o início. As medidas virão em ordem doação Ou a história vai passar tranquilamente?