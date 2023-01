No início do inverno de 1940/41, membros da WA (Weerbaarheidsafdeling)a ala militar do Partido Nacional-Socialista Holandês NSB começaram a perseguir judeus no histórico gueto de Amsterdã, humilhando os habitantes e roubando suas propriedades.

Em resposta, os judeus do bairro – uma região de predominância de pobreza habitada por gerações pelos principais sefarditas que fugiram da Espanha e de Portugal no final do século XV para não terem que se converter ao catolicismo – Organizaram-se em gangues, com o apoio dos holandeses residentes na Jordânia e dos Ostelike Elanden.

A escalada que levou à primeira rodada de prisões continuou por vários dias. início de fevereiro Os homens da Austrália Ocidental os intimidaram e forçaram os donos de cafés e clubes a colocar placas com os dizeres “Judeus não são permitidos”..

Nas proximidades da Rembrandtplein, ocorreram vários confrontos entre holandeses pró-nazistas e judeus.

Em 9 de fevereiro de 1941, membros do NSB, protegidos por soldados alemães, entraram à força no café e cabaré Alcazar em Thorbeckeplein, porque artistas judeus ainda estavam se apresentando. Nos confrontos que se seguiram, 23 pessoas e Alcazar ficaram feridos – junto com outros entretenimentos e lojas judaicas na cidade – foram completamente destruídos.

Permanecendo no chão, ainda segurando seu jogo de cartas feito à mão, estava Hendrik Coot, membro da Federação da Austrália Ocidental.

A morte de Hendrik Kott

Na noite de 11 de fevereiro Nazistas holandeses invadem Waterlooplein em busca de briga. Uma célula da resistência comunista é alertada para o resgate de gangues de judeus. Porretes, barras de ferro e garrafas de alvejante foram usados ​​como armas.

Os confrontos continuaram por alguns minutos. No chão, ainda segurando seu cassetete feito à mão, estava Hendrik Coot, da Austrália Ocidental.. Koot foi levado para o Hospital Binnengasthuis próximo com ferimentos graves na cabeça e Ele morreu em 14 de fevereiro de 1941, sem recobrar a consciência.

Os acontecimentos de 9 e 11 de fevereiro levaram Hans Bömker – representante da Reichskommissar Seyss-Inquart AMSTERDÃ – Fechar completamente o acesso ao gueto às seis da manhã do dia 12 de fevereiro. No mesmo dia, Bomaker convocou representantes da comunidade judaica e pediu o estabelecimento de um O Conselho Judaico representando todos os judeus em Amsterdã: a primeira coisa que pedi Deusa trovejou ele estava lá A rendição dos judeus de Amsterdã a todas as armas. Entre 12 e 19 de fevereiro, o fechamento do gueto foi parcialmente suspenso, mas as tensões entre os membros do NSB e os judeus ainda eram altas.

17 de fevereiro foi o dia do funeral de Koot no Cemitério Zorgvlied em Amsterdã. O obituário afirmava: “Ele foi morto por bandidos e escória judaica.”. A NSB não poupou por seus canais os detalhes da morte de um engenhoso, distorcendo a reconstrução dos fatos de seu uso e consumo.

Uma lenda de terror em que se diz que o judeu é um vampiro: o nariz e as orelhas de Kot foram mordidos. Sua morte pode ter sido causada pelos dentes afiados do judeu que estava de pé sobre seu cadáver e lambendo seus lábios ainda ensanguentados.

Em 19 de fevereiro, a luta mudou-se para o sul, para Richer jodenport – O Bairro Judeu de Amsterdam – Zuid – onde vivia um quarto dos judeus da cidade. Em Van Woustraat 149 havia Sorveteria Coco Administrado por um casal de judeus alemães. Quando foi a patrulha de Grohn Polizzi Tentei ocupar o quarto, Os moradores chegaram em massa e começaram a jogar latas de amônia necessárias para resfriar o sorvete nos alemães. Seus proprietários e outros quatro homens foram presos.

“Ataque” Amsterdã

Quando Himmler, o sumo sacerdote nazista, soube do incidente, acusou os detidos de atacar deliberadamente os homens da Sicherheitspolizei.

Em 21 de fevereiro, o jornal do partido Popolo e Patria escreveu sobre a morte de Knoot: “Judas tirou a máscara! Assassinado? Não, pisoteado pela luxúria sádica! Esmagado sob as patas desajeitadas de nômades que não têm o nosso sangue.”Este foi um ponto sem retorno.

Armados com indignação geral, Himmler, Cess-Inquart e Rutter ordenaram uma batida, sem informar a polícia holandesa. 23 de fevereiro foi no domingo e Em Waterlooplein havia o mercado de sempre: muitos cidadãos compareceram ao ataque. Os nazistas bloquearam as estradas para o gueto fechando as pontes sobre os canais.

Os judeus presos foram levados para o campo de Schorl perto de Alkmaar e de lá deportados para o campo de concentração de Mauthausen. Em 3 de março de 1941, Ernst Kahn foi baleado por um pelotão de fuzilamento em Walsdurberflakt. Isso fez de Kahn o primeiro civil a morrer na frente de um pelotão de fuzilamento na Holanda na Segunda Guerra Mundial. Alfred Kuhn foi condenado a 10 anos de prisão e acabou morrendo em Auschwitz. Sua sorveteria foi confiscada.

As condições no campo de trabalhos forçados de Mauthausen eram terríveis e, depois de algum tempo, notícias dos assassinatos de judeus foram enviadas a Amsterdã. Alguns dos deportados foram supostamente gaseados no Centro de Eutanásia de Hartheim. Dos 389 prisioneiros, apenas Gerrit Blum e Max Niebig sobreviveram à guerra.