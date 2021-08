Beyoncé e Jay-Z celebram o amor na nova campanha da Tiffany & Co

. nova campanha publicitária Tiffany & Co. Obviamente, o projeto celebra o amor. É a beleza do sentimento que perdura no tempo, que sabe evoluir e enfrenta as dificuldades que surgem ao longo do caminho. Heroes de tiro Beyoncé NS Jay Z. Ninguém mais do que os cônjuges pode incorporar a imagem de uma história contemporânea.

Amor contemporâneo por Beyoncé e Jay-Z

conhecido como eu Carter (Carter é seu apelido), Beyoncé NS Jay Z Eles estão casados, passando por altos e baixos, desde 2008. Uma parceria privada e de trabalho, juntos construíram um império. No entanto, seu casamento é difícil, que teve que superar muitas crises. no álbum LimonadaEm 2016, que foi lançado em 2016, a Rainha B deu a entender que seu marido a havia traído, apelando ao ceticismo “Becky Bela”. Embora vários nomes tenham sido mencionados, não se sabia ao certo quem era essa Becky. Em entrevista há pouco, o rapper também admitiu que passou por desafios muito dolorosos, que o levaram à infidelidade. Agora tudo parece coisa do passado, nas fotos de Tiffany & Co. Os dois parecem mais unidos do que nunca.

Beyoncé Audrey Hepburn

Ele foi chamado de fotógrafo Mason Paul, as fotos mais glamorosas podem ser: Beyoncé toque o piano, Jay Z Quem a acaricia, quem finge e quem a olha com entusiasmo. gosto de falar Audrey Hepburn Como Holly Golightly em Café da manhã na Tiffany’sA estrela pop está usando um vestido preto longo BalmainEquipado com luvas transparentes. Atrás deles ele está alto igual a Pi, uma pintura cativante de 1982 por Jean-Michel BasquiatIsso fecha a New York City Luxury Home Association. o Tiffany azul, o símbolo azul distintivo da marca.

Diamond 128 quilates

Porém, muitos looks estão voltados para os diamantes que a cantora usa no pescoço. Com 128,54 quilates e 82 faces, o Diamante Tiffany É uma das pedras mais lendárias da história. Foi descoberto em 1877 na África do Sul e era usado por apenas três mulheres antes Beyoncé: la socialite Sra. E. Sheldon WhitehouseE Audrey Hepburn NS Lady Gaga ai Oscars em 2019 (Quem é o os detalhes). Agora o maravilhoso ilumina o amor dos deuses Carter, neste projeto que também está rendendo bons resultados: serão doados US $ 2 milhões em bolsas e estágios Faculdades e universidades historicamente negras. Apaixonada, brilhante e com um grande coração!

