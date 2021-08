Fastweb, um novo comercial também para celulares. Minutos, SMS e Giga a partir de 4,95 € por mês – MondoMobileWeb.it

Ontem, 23 de agosto de 2021, Fastweb lançou dois novos Comerciais Ambos são para rede fixa. em um desses celular Da operadora, em particular de quinta geração.

Falando em Mobile Network Fastweb com o lançamento da nova rede Fastweb Mobile Light Outras ofertas ainda estão disponíveis NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi. No site oficial da operadora, as ofertas não têm mais o prefixo “próximo“

Pacotes e custos das ofertas mencionadas

Seguem abaixo todos os pacotes oferecidos pelas respectivas ofertas tarifárias:

Fastweb Mobile Light (Aqui está o link direto) Cada mês consiste em Minutos ilimitados Para todos os números fixos e móveis nacionais e para alguns destinos estrangeiros, 100 mensagens de texto para todos e 50 GB Do tráfego de dados até 5G , tudo às custas de 4,95 € por mês .

Cada mês consiste em Para todos os números fixos e móveis nacionais e para alguns destinos estrangeiros, para todos e Do tráfego de dados até , tudo às custas de . Fastweb NeXXt Mobile (Aqui está o link direto) Inclui todos os meses Minutos ilimitados Para todos os números fixos e móveis nacionais e alguns destinos estrangeiros, 100 mensagens de texto para todos e 90 GB Do tráfego de dados até 5G Tudo isso, sempre com um preço 7,95 euros por mês .

Inclui todos os meses Para todos os números fixos e móveis nacionais e alguns destinos estrangeiros, para todos e Do tráfego de dados até Tudo isso, sempre com um preço . Fastweb NeXXt Mobile Maxi Servido todo mês Minutos ilimitados Para todos os números fixos e móveis nacionais e alguns destinos estrangeiros, 100 mensagens de texto para todos e 150 GB Do tráfego de dados até 5G ao custo de 10,95 euros por mês.

Como já foi dito pelo MondoMobileWeb, o novo Fastweb Mobile Light Não é possível se inscrever individualmente como outras ofertas, mas está disponível Apenas para ativações relacionadas a uma oferta de rede fixa sugerida pela operadora.

Fastweb NeXXt Mobile Data

Além das ofertas acima, ainda é possível se inscrever também Fastweb NeXXt Mobile Data, composto por 300 GB do tráfego da Internet que pode até ser explorado 5G ao custo de 19,95 euros por mês.

Além disso, é possível com esta oferta de indução Opcionalmente, emparelhe um roteador Wi-Fi com uma conexão 4G. Atualmente, o roteador online disponível no site oficial da Fastweb é ZTE MF927U, que pode ser adquirido a um custo 35 euros por vez.

O dispositivo em questão tem permissão para se conectar 4G até 150 Mbps para download e 50 Mbps para uploadBateria de 2000 mAh e porta Micro USB.

Uma vez que esta oferta é limitada apenas a dados, NeXXt Mobile Data permite que você faça exatamente isso chamadas e mandar Mensagens exclusivo para consumo E apenas se houver um saldo restante no cartão SIM. Há um custo 5 centavos de euro por minuto Sem taxas de conexão e com cobrança por segundo, enquanto o preço de 5 centavos de euro cada.

Como ativar ofertas de rede móvel Fastweb

Todas as ofertas tarifárias propostas pela Fastweb podem ser ativadas em Pontos de venda físicos autorizados pelo operador, acessando Site oficial da Fastweb, reservando um Chamada pela Internet ou entrando em contato com Serviço Comercial 146.

O preço de um novo SIM é igual a 10 euros, mas no caso de adesão Online ou por meio de serviço comercial 146 Gratuito para promover. Para frete, preço 5 euros, aplicado apenas por Canal ou agência telefônica.

Além disso, o cliente deve arcar com os custos relacionados a Recarregue pela primeira vez, que online ou por meio de 146 serviço comercial Com o valor exato do custo mensal esperado na oferta selecionada, enquanto em outros canais de vendas igual a 10 euros Com NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Light, 11 euros Com NeXXt Mobile Maxi e 20 euros Com dados móveis NeXXt.

Rede 5G incluída com Fastweb



Com todas as ofertas atuais de rede móvel Fastweb, você pode aproveitar Rede 5G do operador sem nenhum custo adicional. começo De 17 de maio de 2021A navegação foi ativada na rede 5G automaticamente dentro de 20 dias.

Quanto ao cobertura, na página dedicada a 5G na Fastweb Apenas algumas cidades Onde está localizada a nova rede: Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bolonha, Cagliari, Catanzaro, La Spezia, Messina, Milão, Nápoles, Novara, Pescara, Prato, Roma, Terni, Udine e Veneza.

Anteriormente, o operador referia-se a muitos dos tipos mais comuns Entre os mais importantes. De qualquer forma, conforme mencionado anteriormente, a lista de municípios cobertos pela rede 5G da Fastweb é na verdade bem mais longa, pois também existem municípios em alguns municípios não citados no site.

Para aproveitar as vantagens do 5G, o cliente também deve ter um Smartphones Compatíveisentre estes Certificado pelo operador: Samsung Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 + 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 + 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Tab S7 + 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, Oppo Encontrar X2 Lite, Oppo Encontrar X2 Neo, Oppo Encontrar X2 Pro, Oppo Encontrar X3 Pro, Oppo Encontrar X3 Neo, Oppo Encontrar X3 Lite, Oppo A54 5G, Oppo A73 5G, Oppo A74 5G, Oppo A94 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Xiaomi Mi 10T 5G, Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Xiaomi Mi 10 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 lite 5G, Xiaomi Mi 11 5G, Huawei P40 Pro + 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Lite 5G, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 40 Pro, ZTE Axon 11 5G.

Com a rede móvel 5G da Fastweb, é possível atingir uma velocidade de navegação máxima de 1 Gbps no download e 150 Mbps no upload.

Conforme citado pela Fastweb há alguns meses diretamente para MondoMobileWeb: Até que seja concluída em todo o território nacional, Fastweb usa a rede WINDTRE e 4G da TIM. Para garantir aos clientes a melhor experiência de navegação móvel ”.

De acordo com vários relatórios, vários dos novos cartões SIM Fastweb mais recentes estão ativados na rede TIM 4G (até 150Mbps no download e até 50Mbps no upload), isso está sujeito a alterações. Além disso, alguns clientes que são ativados na rede TIM reclamam da dificuldade de ativação da rede 5G com passe na rede WINDTRE, mesmo que possuam um smartphone compatível. Os leitores do MondoMobileWeb são convidados a contar sua experiência nos comentários ou por meio do formulário de relatório.

Na verdade, é preciso lembrar que a rede 5G da Fastweb é a fruta Acordo Estratégico Eu caí naquela época com WindTre, que também incluiu Crie uma nova rede 5G compartilhada. Atualmente, as cidades cobertas pelo Fastweb não correspondem exatamente às cidades já alcançadas pelo WindTre.

Obrigações com AGCOM e método de pagamento

Dentro de seu site, nos detalhes das ofertas, Fastweb oficialmente lembra de um arquivo Compromissos assumidos com AGCOM em relação a As alterações não se aplicam nos primeiros 12 meses após a inscrição na oferta.

Nesse sentido, está presente a seguinte formulação: “As condições económicas e técnicas relativas à oferta comercial seleccionada serão garantidas por um período de pelo menos 12 meses a partir da data de activação do serviço. Consequentemente, não serão implementadas alterações que possam deteriorar a situação contratual do cliente, a não ser exigido por lei ou regulamento ”.

Ao contrário do novo Fastweb Mobile LightDisponível apenas com o mecanismo Recarga AutomáticaOutras ofertas também podem ser ativadas com o método de pagamento selecionado “Embalagem pura”ou diretamente com Deduza o custo mensal do crédito restante.

Em qualquer caso, também é possível escolher um mecanismo Recarga Automática, com custos cobrados de Cartão de crédito NS conta bancária.

Com esta forma de pagamento, verifica-se todos os meses se o saldo remanescente do cartão SIM é suficiente para renovar a oferta. Caso contrário, o excesso será debitado no cartão de crédito ou conta bancária de escolha do cliente.

Conforme determinado usando dados móveis NeXXt, se Compre um roteador ZTE É possível participar da oferta Apenas no modo de carregamento automático.

Roaming europeu e chamadas internacionais

em um Roaming dentro da União EuropeiaE Suíça e Reino UnidoCom Fastweb Deals, você pode usar até 500 minutos Do movimento do som e 4GB de tráfego de dados. Ao mesmo tempo, no entanto, o cliente pode usar Todos sms estabelecidas em território nacional.

Onde NeXXt Mobile Data Não inclui minutos e SMS, você só pode usar o tráfego de dados, neste caso também igual a 4GB por mês.

Em todas as ofertas Fastweb, os minutos estão incluídos Também válido para chamadas internacionais para números fixos nos seguintes países: Andorra, Austrália, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chipre, Croácia, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Islândia, Israel, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Marrocos, Martinica, México, Nova Zelândia, Holanda, Peru, Polônia, Reino Unido Estados Unidos, República de São Marino, República Eslovaca, Espanha, África do Sul, Suécia, Suíça, Taiwan e Hungria.

Chamadas também são válidas para números de telefone celular Letônia e arredores Números fixos e móveis Áustria, Canadá, China, Coréia do Sul, Dinamarca, Guam, Havaí, Índia, Irlanda, Noruega, Portugal, Porto Rico, República Tcheca, Romênia e EUA.

O custo do SMS internacional é de 7 cêntimos de euro por país da UE e de 20 cêntimos de euro por país não pertencente à UE.

Como funciona o mecanismo extra-limiar

Assim que todos os GB incluídos na oferta conjunta forem concluídos, nenhum custo adicional é cobrado automaticamente, mas um SMS é enviado ao cliente para escolher se deseja comprar 1 GB Extra a € 6 (máximo de 10 GB por mês) ou Chamada bloqueada até o próximo mês.

Alternativamente, você pode continuar navegando anonimamente uau fiou ative a opção 10 GB + até 6 euros por mês Com renovação automática com a oferta combinada.

Se o cliente consumir todos os SMS disponíveis, o custo marginal adicional é 5 centavos de euro para cada mensagem enviada.

Mais Informações

Com todas as ofertas de rede móvel Fastweb, secretária eletrônica, chamada em espera, serviço “Eu chamei você” E verifique o crédito restante.

Para ativar um novo SIM remotamente, com Fastweb existe um procedimento Selecione o vídeo, a ser realizado Após receber o chip em até 7 dias úteis após o pedido.

Desta forma, o SIM ficará ativo Nas próximas 48 horas ao validar. No entanto, foi determinado que todas as informações necessárias para executar essas etapas estão na documentação que acompanha o cartão SIM.

A promoção Discovery + dura 3 meses gratuitamente

A promoção que você pode conseguir ainda está disponível Assinatura completa do Discovery + (entretenimento e esportes) GRATUITA por 3 meses.

Esta promoção está atualmente incluída em todas as ofertas da Fastweb, tanto na rede móvel como na rede fixa. Novos clientes Fastweb podem resgatar o cupom por 3 meses grátis de Discovery + diretamente de sua área de cliente MyFastweb Em 31 de janeiro de 2022.

Ao final de 3 meses, assine Discovery + Não vai renovar automaticamente, mas você pode decidir se deseja continuar usando ou não.

Obrigado a G. e S. pelos relatórios.

