Todos os esportes no resto do mundo

Na prática, estamos a falar de uma expansão global com uma oferta que inclui, dependendo do país, conteúdos ao vivo e on-demand, análises e funcionalidades, mercadorias, bilhetes, apostas, etc. Nesse sentido, a DAZN está trabalhando para garantir a disponibilização de podcasts, jogos, apostas e venda de NFTs esportivos, ingressos e mercadorias na Itália, além de streaming ao vivo e sob demanda. “O acordo está sujeito a verificação pela Autoridade Antitruste, e a data de conclusão desta atividade de verificação ainda não é conhecida“Mas a empresa confirma.

Desta forma, o DAZN poderá Expanda suas ofertas de transmissão ao vivo e alcance mais países ; Na verdade, estima que pode alcançar um crescimento de receitas de quase 300 milhões de dólares anualmente. A nota oficial confirma que assim que o DAZN Você se tornará um locutor das principais ligas de futebol de Portugal e da Bélgica . Enquanto isso, o conteúdo da Eleven aparecerá na Itália, Japão, países de língua alemã e Espanha. “Países onde a Dazn já adquiriu os direitos de transmissão das mais importantes competições nacionais de futebol“, enfatiza a observação.”A Eleven está também presente em Taiwan e noutros mercados do Sudeste Asiático, reforçando a sua presença numa região onde a Dazn ocupa uma posição de liderança no Japão.“.

A DAZN pretende expandir o seu portfólio de direitos de futebol e, graças à integração do Elevensports.com e aos 40.000 jogos transmitidos todos os anos, há um ar de consolidação. Na verdade, devemos lembrar que Eleven apoia Produção, transmissão e distribuição de jogos desportivos ao vivo de mais de 90 associações de futebol, desempenha um papel fundamental no FIFA+ – serviço de transmissão ao vivo da FIFA. Além disso, suas empresas criarão a maior coleção de conteúdo personalizado Futebol femininoPor um lado, o Eleven inclui seis federações continentais diferentes, enquanto o DAZN combinará a UEFA Women's Champions League, a F League espanhola, a Premier League Feminina Inglesa, a FA Women's Cup e a WE League do Japão.

DAZN também destaca a aquisição Apito da equipeA Eleven's Media, graças principalmente às redes sociais, permitirá, “Você pode atingir um público mais jovem, diversificar e expandir suas habilidades de engajamento de fãs, bem como aumentar o valor do seu portfólio de direitos“A Team Whistle está, na verdade, entre os dez principais meios de comunicação esportivos dos EUA classificados pela ComScore, com mais de 700 milhões de seguidores em seus canais e uma audiência que gera cerca de cinco bilhões de visualizações por mês em suas plataformas de mídia social.

Esta aquisição aumenta a escalabilidade do nosso negócio. É um importante passo em frente na solidificação da nossa missão de nos tornarmos a principal plataforma global de entretenimento desportivo. Estou extremamente impressionado com as conquistas de Andrea, Mark e da equipe e mal posso esperar para começar a trabalhar com eles para aumentar nossas ambições. “Juntos formamos a equipe de gestão mais forte e confiável do setor”, comentou Shai Segev, CEO do Grupo DAZN.

“Nos últimos seis anos, desenvolvemos uma empresa de mídia esportiva de sucesso com a Eleven e estamos entusiasmados com a continuação dessa jornada. A fusão proporcionará maiores oportunidades como um grupo que continua a trabalhar para criar um destino global para os fãs de desporto, que tem sido a nossa missão desde o primeiro dia.Adicionado Andrea Radrizzani, fundador e presidente da Eleven e Proprietário do Leeds United. Após a conclusão do acordo, Radrizzani ingressará no Conselho de Administração da DAZN como CEO e apoiará o desenvolvimento dos negócios do Grupo DAZN.