Filmes e programas hoje, quarta-feira, 10 de janeiro

Que filmes e programas de TV vão passar hoje à noite, quarta-feira, 10 de janeiro?

Vamos continuar a jornada nestes primeiros dias de 2024 com nosso inevitável guia de software digital: Esta noite na TV.

Para Rai 2, a noite é uma novela cheia de emoção Esquadrão – Dia 5 Inspirado no romance homônimo do escritor alemão Frank Schitzing. A história gira em torno da dura luta da humanidade para sobreviver de um enxame inteligente desconhecido que vive nas profundezas do mar. A misteriosa entidade se verá ameaçada em seu habitat natural, o oceano, e libertará sua fúria. Um pequeno grupo de cientistas terá de assumir a liderança para salvar a população mundial de um destino terrível.

Quanto à Mediaset, regressou ao futebol com mais um jogo de qualificação para os quartos-de-final Copa da Itália. Se entrarem em campo no Olímpico às 18h, Lácio E Roma Na preparação para o clássico da capital, esta noite no Estádio San Siro, em Milão, Stefano Pioli Ele o guiará Milão Para atacarAtalanta para Gian Piero Gasperini. Não há chance de errar e somente o vencedor poderá avançar para as semifinais.

Encerramos com o canal TV8 apresentando o filme com os heróis Richard Gere e Winona Ryder, Outono em Nova York. vai Ele é dono de um restaurante e não pode se comprometer seriamente com nenhuma mulher. As coisas vão mudar quando ele conhecer Charlotte, uma garota de 30 anos que o fará ver a vida de uma perspectiva diferente. Mas quando um sentimento começa a tomar conta do coração de Will, Charlotte irá revelar-lhe o seu terrível segredo.

Hoje à noite na TV: Filmes da programação digital terrestre

Além da TV8, outros canais também nos oferecem uma variedade de filmes, mas há dois que nos impressionaram particularmente. Vamos começar com Iris propondo casamento Mudar Outra obra-prima de uma tendência Clint Eastwood Quem concordou em rodar o filme na mesma tarde leu o roteiro. Inspirado em uma história real, o filme recebeu 3 indicações ao Oscar, 2 ao Globo de Ouro e 8 ao BAFTA. Eastwood recebeu um prêmio especial no Festival de Cinema de Cannes de 2008, onde o filme arrecadou mais que o dobro do seu orçamento.

Enquanto o quarto filme do diretor será transmitido no canal Al-Rai 1 Incrível homem aranha, Marcos Webb O que muda completamente o gênero depois do herói da Marvel, com Talentoso – o dom do talento. No filme são citadas as equações de Navier-Stokes, ou seja, sete problemas matemáticos que até hoje permanecem sem solução. Nem mesmo a Conferência do Milénio em Paris em 2000 – organizada pelo American Clay Institute of Mathematics e que proporcionou… 1 milhão de dólares Para resolver cada um deles, encontram-se candidatos que conseguem desatar o nó desses problemas.

Mudar 21h13 na Iris TV

É 1928, Cristina Collins (Angelina Jolie) é uma mãe solteira que mora em Los Angeles com seu filho de 9 anos. Valter (Gatlin Griffith). Ela trabalha como telefonista em uma companhia telefônica e eles moram em um apartamento modesto na periferia da cidade. Um dia, ao voltar para casa, Christine não encontrou a criança e denunciou seu desaparecimento à polícia, que não levou o caso a sério. 5 meses se passam sem resultados, mas graças à ajuda do pastor Gustav Bregelb (John Malkovich) que levanta a opinião pública e acusa a polícia de incompetência e corrupção, o menino é encontrado. Mas durante a reunião pública com os repórteres para o reencontro entre mãe e filho, Christine percebeu imediatamente que o menino não era Walter e, assim, começou a investigar por conta própria.

Os Superdotados – O Presente do Talento às 21h30 na Rai 1

Maria Adler McKenna Grace é uma menina nascida em Tampa, Flórida, sem a mãe, que morreu quando ela ainda era criança. Para cuidar dela, eu Tio Frank (Chris Evans), que prometeu à irmã antes de morrer que garantiria à menina uma infância despreocupada entre brincadeiras, escola e relacionamento com os colegas. Porém, aos sete anos, Mary demonstrou um talento natural para a matemática, resolvendo equações de nível avançado e impressionando o diretor e os professores da escola. O talento de Maryam foi notado por sua avó materna Evelyn Lindsay Duncan quer levá-la para Massachusetts, onde ela poderá praticar melhor e mais rápido conectando-se com professores profissionais. Assim começa uma difícil batalha pela custódia entre o tio e a avó, mas Mary é muito clara sobre o que quer para si.

Mais filmes em transmissão digital terrestre esta noite

A lenda do Zorro 21h25 de novembro (dirigido por Martin Campbell, com Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Adrien Alonso, Julio Oscar Michoso, 2005)

21h25 de novembro (dirigido por Martin Campbell, com Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Adrien Alonso, Julio Oscar Michoso, 2005) A Múmia – Voltar 21h06 do dia 27 (dirigido por Stephen Sommers, com Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velasquez, 2001)

21h06 do dia 27 (dirigido por Stephen Sommers, com Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velasquez, 2001) Tiramisu 21h05 no Cine34 (Dirigido por Fabio De Luigi, com Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo D'Oro, Alberto Farina, Giulia Bevilacqua, Pippo Storti, 2016)

21h05 no Cine34 (Dirigido por Fabio De Luigi, com Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo D'Oro, Alberto Farina, Giulia Bevilacqua, Pippo Storti, 2016) Ciclo de progresso 20h55 na TV2000 (dirigido por Raika Zetabchi, com Arunachalam Muruganatham, Ajya, Anita, Gauri Chowdary, Shabana Khan, Preeti, 2018)

20h55 na TV2000 (dirigido por Raika Zetabchi, com Arunachalam Muruganatham, Ajya, Anita, Gauri Chowdary, Shabana Khan, Preeti, 2018) Mãe, perdi o avião 21h10 no Italia 1 (dirigido por Chris Columbus, com Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, 1990)

21h10 no Italia 1 (dirigido por Chris Columbus, com Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, 1990) Pago 21h12 às 20h (Dirigido por Stephen S. Campanile, com Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Gina Saras, Leigh Ann Summers, 2015)

21h12 às 20h (Dirigido por Stephen S. Campanile, com Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Gina Saras, Leigh Ann Summers, 2015) mulher americana 21h10 na Rai (Dirigido por Jake Scott, com Sienna Miller, Christina Hendricks, Aaron Paul, Will Sasso, Sky Ferreira, Pat Healy, 2018)

21h10 na Rai (Dirigido por Jake Scott, com Sienna Miller, Christina Hendricks, Aaron Paul, Will Sasso, Sky Ferreira, Pat Healy, 2018) Véspera de Ano Novo em Nova York 21h20 no La 5 (dirigido por Garry Marshall, com Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank, Jessica Biel, Zac Efron, Ashton Kutcher, 2011)

Programas na TV hoje à noite

Mas a programação não termina aqui, pois apresenta dois documentários distintos e de grande valor. O primeiro no Raio 3 é Fritchi TricolorQue conta a história das atividades e da vida da seção de aviação operacional da equipe acrobática Frecce. A equipe que detém Recorde internacional Está envolvida em diferentes domínios e setores e é por vezes perigosa e difícil de gerir. Mas além do trabalho, existe também a sensação de fazer parte de uma grande família, com laços profundos, amizades e respeito mútuo.

O segundo documentário que encontramos na Cielo é Resgate – Resgate os meninos, que traça o que aconteceu em 23 de junho de 2018. Doze meninos com idades entre 11 e 17 anos, integrantes de um time de futebol, ficaram presos com seu treinador na caverna Tham Luang, na Tailândia. Devido às chuvas das monções a caverna foi inundada e o documentário foca nas operações de resgate que foram realizadas durante 9 dias, e isso foi tudo o que foi necessário para salvá-los.

Fritchi Tricolor Às 21h30 no Al Rai Canal 3

Às 21h30 no Al Rai Canal 3 Resgate – Resgate os meninos 21h15 na Cielo

Para todos os demais filmes, séries e programas, convidamos você a conferir nosso guia completo do Tonight na TV.

