Mario Biondi após sucesso internacional chega à Piazza Grande

Mario Biondi glorifica a Piazza Grande. Após o sucesso das nomeações internacionais, o voo ao vivo de marçoio Biondi chega à Piazza Grande com “românticoÉ um projeto inteiramente dedicado ao amor em todas as suas formas, desde o vínculo conjugal ao fraterno, ao amor de pais e filhos.

O romance entendido em suas várias formas é o fio condutor das 12 faixas em CD, 15 digitais, cassete e LP. “românticoDistingue-se muito por uma produção orquestrada pelo próprio Mario Biondi com Massimo Greco e David Florio: todas as músicas foram gravadas de forma analógica, uma escolha que confere um som muito quente e original a todo o álbum que lembra fortemente os sons dos anos setenta.

Biondi sugeriu suas músicas mais famosas e as incluídas em seu novo álbum.românticoEstreado no dia 18 de março, no cenário pitoresco da Piazza Grande, um show intimista, emocionante e muito divertido.

Sábado 27 de agosto vai se apresentar no palco Gubbio Doc. Festival Achille Lauro. As portas abrem às 18h30 para dar início a um espetáculo de entretenimento público até às 21h00 onde o artista eclético se apresentará.

Biografia de Mario Biondi

Ouvindo a música That’s What It Played on the Radio pela primeira vez em 2006, você pode ter se imaginado como um forte cantor afro-americano de meia-idade. Em vez disso, Mario Biondi, natural de Catania (a cidade que sempre teve uma relação especial com a música italiana), tinha 35 anos e era branco. Para enganar é a sua extraordinária voz cálida e calma, refinada ao longo de muitos anos de vida, fazendo comparações com Teddy Pendergrass, Isaac Hayes e Barry White, três das mais belas e incontornáveis ​​vozes negras. A música foi lançada em 2004 não sob o nome de Mario Biondi, mas sob o pseudônimo de Was-A-Bee. Isso é o que se tornou parte de muitos grupos de dança, mas o salto de qualidade ocorre quando a música entra no top dez das músicas mais ouvidas de Norman Gay em seu programa comunitário transmitido pela BBC Radio. A música é a força motriz por trás de Handful of Soul, criada com The High Five Quintet, um coquetel de sucesso de rhythm and blues, soul, swing e jazz, alternando canções originais e covers do repertório menos inchado do soul americano. Em 2007 foi lançado I Love You More, um CD duplo ao vivo com as músicas Handful of Soul e outras pérolas como Just the way you na versão Barry White e Close to you de Burt Bacharach. Com este último, cria-se imediatamente um sentimento profissional, tanto que o lendário compositor americano escreve para Biondi algo lindo, uma grande música que se tornou um dos destaques de If, ​​o segundo álbum, que vê a luz no final de 2009 O disco, lançado pela Tattica Records, vende mais de 200.000 cópias, o que é um resultado excepcional quando se considera o gênero musical. Além das vendas, o álbum confirma que Biondi é um dos fatos mais interessantes do cenário nacional, basta ouvir Belone, uma profusão de ritmos e acordes no puro estilo dos anos 70, ou a sensual música Ecstasy. Até Claudio Baglioni em Juke Box e Renato Zero em Non smetterei più se beneficiam da inconfundível voz de barítono do cantor siciliano, cujos preços estão em constante aumento. Due é um inovador “álbum talentoso” lançado em 2011, onde o som quente de Biondi encontra as vozes de alguns jovens artistas talentosos e bastante conhecidos representados por “frango”. Vinte músicas, treze delas inéditas, foram escritas pelos mesmos artistas participantes do projeto e sete músicas, incluindo a maravilhosa My Girl do Temptations, usada em comerciais de uma popular cerveja italiana. O último álbum de dedicação internacional é o Sol de 2013, o primeiro lançado por um pioneiro, no qual o cantor também se firmou no mercado internacional. Para atingir esse objetivo, ele reuniu estrelas de artistas como Al Jarreau, James Taylor Quartet, Omar, Leon Ware e Chaka Khan. O Bluey do Incognito deu ao álbum uma marca inconfundível, que se traduz em um som fresco, vibrante, moderno e ao mesmo tempo agradavelmente vintage. Nesse mesmo ano, após um concerto no Royal Albert Hall de Londres, Mario Christmas, foi lançado o disco natalício original com duas faixas inéditas e uma surpreendente reinterpretação de Last Christmas, Drive Home for Christmas e Let It Fall. Pós-2015, direto do título, é um anúncio programático do desejo de Mario Biondi de escanear as cartas e se apresentar com uma nova voz. Entre as músicas de jazz suave do passado, tudo que eu quero é que você fique, escrito com Dee Dee Bridgewater, o resto é um álbum para você dançar, onde encontramos algumas músicas pop dance como Love is I choose you, temple e mesmo templo de reggae, para onde vai o dinheiro. Em 2016, o cantor de Catania publicou seus maiores sucessos, intitulados Best of Soul, com seus 10 melhores anos de atividade em 2 CDs além de 7 faixas inéditas. Brazilian Weak Voices é o fulcro temático do Brasil, gravado e produzido em 2018 em um ano de trabalho no Rio de Janeiro por Mario Caldato e Cassin. O Brasil é uma verdadeira viagem aos vários aspectos da música brasileira através de interpretações e releituras inéditas de clássicos que Biondi reinterpreta sem esquecer sua alma e funk, usando quatro idiomas: português, inglês, francês e italiano. A elegante música de Rivederti no álbum, apresentada no Sanremo Festival 2018, onde Mario Biondi deu mais um ensaio sobre seu controle de voz e técnica, sempre se destaca a serviço do sentimento. The Last I Want to Be Free com Quintorigo e Sunny Days com Cleveland Jones são dois singles que mostram a busca vocal contínua de Biondi. Em 2020, ano desastroso para o mundo da música e do entretenimento, Mario viu-se obrigado a abandonar vários compromissos agendados em Itália e no estrangeiro, que serão compensados ​​em 2021. No entanto, o estado de emergência não o impediu de trabalhar em vários projetos. Em primeiro lugar, finalizou as gravações do novo álbum, com lançamento previsto para 2021. Em junho lançou o álbum digital “Paradise Alternative Productions”, que contém 3 versões diferentes de Paradise, música que será incluída no novo álbum, um projeto lançado por ocasião da Day Record Store / Black Friday em edição especial de vinil com remixes adicionais não disponíveis digitalmente. Em 8 de dezembro, Mario lançou o single de Natal “This Is Christmas Time”, uma versão natalina de seu clássico This Is What You Are com letras com Nick The Nightfly e a música foi gravada novamente no estúdio com sua banda. Em 15 de janeiro de 2021, foi lançada “Cantaloupe Island (DJ Meme Remix)”, uma música que antecipa o lançamento iminente do novo álbum. É uma releitura de um clássico de Herbie Hancock que foi lançado em 1964 no álbum Empyrean Isles, que se soma ao selo do produtor brasileiro DJ Meme, que Mario conheceu no Rio de Janeiro durante as gravações do álbum Brasil. Em 29 de janeiro de 2021, foi lançado “Dare”, disco que Mario comemora seu cinquentenário entre a ambientação de recomeços e novas sonoridades sempre em nome da qualidade.