Rakuten TV traz novos canais para Samsung TV Plus

Rakuten TV e Samsung Ele fortaleceu a aliança estratégica com o lançamento de uma série de Novos canais Na plataforma Samsung TV PlusDisponível gratuitamente nas TVs da gigante coreana. Para a Itália Family ChannelTambém ativo no Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, Áustria e Suíça. Assim, a mais recente adição é adicionada a outros canais de notícias, esportes e entretenimento. Entre os canais disponíveis, podemos citar Africanoz, Bloomberg, Bloomberg KwikTek, Euronews, Reuters, Finn e Rakuten TV Os canais temáticos especiais são divididos por gêneros como Ação, Comédia, Drama, Destaque, Família e documentários.