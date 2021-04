Uma salva real com câmeras externas atingiu meu corpo

terminou Casamento à primeira vista Itália 3, O experimento social produzido por NonPanic Banijay para Discovery Italia, comdecisão finalCasais constituídos por Fabio, Clara, Salvatore, Santa, Francesco e MartinaDisseram aos três especialistas se deveriam ficar juntos ou pedir o divórcio. O privado “… e depoisVocê descobrirá o que aconteceu alguns meses após a seleção final.

Faça a média disso Temporada 2021 Teve 695 mil espectadores e 2,7% de share com um recorde no episódio 7 de 849 mil espectadores e 3,2% de share, confirmando-se entre os títulos mais assistidos de todo o grupo Discovery Italia. Fanpage.it conheceu exclusivamente o jovem de 27 anos Santa Martial San Giovanni la Punta (Catania), que não resistiu com Salvo desde a lua-de-mel. O casal, de fato, imediatamente se separou e se divorciou.

Os especialistas falharam em escolher Salvo como seu marido em potencial?



Eles acreditavam mais do que qualquer coisa que minha personalidade fictícia e infantil poderia ser combinada com uma alma extremamente racional como a de Salvo. Duas dimensões podiam se ajudar, mas não ajudaram.

Seu marido teve um bom começo nos primeiros dias, então literalmente explodiu. Faltou atratividade física?



Lamento muito que a questão da aparência física tenha acabado. Na verdade, coloquei todas as minhas dúvidas de lado, a ponto de ficar muito confortável nos primeiros dias, apesar de não ter um efeito ‘cool’ no dia do casamento. Deixe-me deixar claro que eu acredito nisso. Mas então foi embora …

Em quê?



Ele contou piadas que considerou moderadas. Na verdade, eu não tinha respeito. Seu jeito de ser pesado, seu nervoso, seus modos constrangedores e inseguros que eu conectei sua reação à novidade do momento, então entendi que dependia de sua verdadeira natureza.

Que piadas Salvo te contou?



No dia do primeiro encontro com os especialistas, depois da lua-de-mel, durante um exercício que Fabrice nos foi designado, Salvo tocou minha barriga para indicar a parte do corpo de que não gostava. Fiquei espantado porque sempre fui honesto com ele, disse-lhe que ele não era o meu tipo, embora ele não tivesse sido sincero até então. Na verdade, ele me disse:Você acha que é o único com expectativas que não se concretizaram, não é o caso. Eu pedi uma pessoa fisicamente apta ‘. Respondi que já dançava há 20 anos e ele sorriu:Sim sim balletFiquei apavorada porque sempre tive uma relação conflituosa com o meu corpo e entre outras coisas foi um dia triste para mim porque a mãe do meu melhor amigo estava morta, ele sabia, enfim, tudo estava errado, modos e tempos.

na foto: Salvo pinta a barriga do Papai Noel

Quem é o verdadeiro santo?



O que você viu na transmissão não é o verdadeiro santo. Eu não poderia ser eu mesma com ele. Contei até dez para não responder.

Você foi alvo de muitas críticas nas redes sociais, esperava isso?



Não me reflito na mulher que foi exibida na TV. Portanto, tudo o que me disseram não me surpreendeu em nada. As pessoas dizem que sou mimado, mas com base em quê? Qualquer pai gostaria do melhor para seus filhos. E então sou rude, mas para quê? Nunca respondi a Salvo que ele era pesado demais comigo. Lamento que Salvo saiu, não foi isso que testei.

Você pode nos dizer quem Salvo realmente é?



Um homem com uma atitude muito negativa, muito pesado, que não conhece o significado e o peso das palavras. Lamentei que nas confissões ele dissesse coisas falsas e ruins sobre mim. Como, por exemplo, o fato de eu estar sempre no meu celular …

O apego ao celular era uma forma de escapar da situação?



Não. Como você viu no carro, usei-o apenas para procurar música ou informações sobre os lugares que tínhamos que ir. Então fico enjoado com o carro. Impossível que eu estivesse o tempo todo com o telefone na mão. Quando chegamos ao ponto de ruptura, é verdade que usei apenas para enviar mensagens.

Mas, na verdade, suas comparações foram fracas, por quê?



Ele me repreendeu. Uma vez ele disse que nunca conversamos, então ele disse que eu só falava de mim. Eu perdi a cabeça por causa dessas lutas e até pedi um confronto com Nada.

Os especialistas usaram palavras críticas contra você, o que você acha?



Fiquei um pouco desapontado por eles terem falado coisas sobre mim durante a transmissão, mas em nossas entrevistas privadas os tons eram diferentes. Meu braço caiu quando Fabrice me acusou de ser princesa ou sempre fui acusada de olhar para o celular.

Mas você já disse “não” várias vezes e isso pode não ter ajudado o casal. Você recusou um buquê porque o amarrou ao cemitério …



A correlação semântica ocorre em qualquer cérebro, e não vejo nada de errado nisso. Eu associo flores a algo morto. Eu não gosto deles. Salvo sabe disso desde seu casamento. Longe das câmeras, eu disse a ele: “Mas você fez isso comigo de propósito?” Ele não me ouviu e não tentou me encontrar. Como quando fizemos a videochamada com meu pai.

A popular videochamada foi tão criticada que seu pai deu a Salvo uma dica para o seu sustento: do presente ao jantar fora. Salvo não aceitou bem?



Na verdade, foi Salvo quem quis a videochamada, porque estávamos almoçando com minha família e ele nunca quis. Foi ele quem disse não, por isso tentámos – muito – encontrar um meio-termo.

Durante a decisão final, ela removeu o anel à força, acusando Salvo de “jogar lama em você”.



Ele estava fazendo isso, ele mencionou a ligação do meu pai. Muito do meu silêncio foi tomado à força para não explodir em mim Setara (O protagonista da segunda edição da Experiência Social, ed.). Eu era ingênuo, mas ele era muito inteligente. Ele estava procurando um contato na frente das câmeras, mas quando as luzes se apagaram ele estava estranho.

Muitos ficaram chocados na famosa noite em que Salvo disse que estava doente e fingiu estar dormindo … o que realmente aconteceu?



Naquela noite, acabei de saber que ele se levantou e voltou para a cama. Nosso quarto ficava em dois andares. Eu não a ouvi chorar lá embaixo. Quando ele voltou eu disse a ele que não havia motivo para chorar por mim, ele admitiu que já tinha desabado porque estava em conflito com outra pessoa.

Você realmente não tem nada pelo que se culpar?



Sempre agi de acordo com o que achei certo na hora.

Quem é o seu homem ideal?



Alguém que está pronto para ouvir não está apontando o dedo para você por nada. Ensolarado e alegre.

Alerta de lastro

Francesco e Martina permaneceram casados ​​e Clara e Fábio se separaram mal. Você esperava isso?



Falei com Clara durante uma de nossas reuniões e parecia que havia algumas coisas erradas com eles. Em vez disso, Francesco e Martina estavam se sentindo bem.