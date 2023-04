“Não podemos limpar”, a dura lei

Maria Devilipi Ele tem um estilo direto e franco que sempre impressionou seus fãs. Assim também durante o último episódio de Amici, o apresentador usou esses mesmos métodos de repreensão Rudy Zerbi. O treinador aparece no estúdio com dois pacotes de presentes para Kokarini e Arisa. Mas antes de entregar os pacotes, ele começou a espalhar palha dentro das caixas no chão. Maria de Felipe imediatamente o atingiu: “Pegue, pare de jogar lixo, não podemos limpar para você.” Uma frase sarcástica que imediatamente gelou Rudy Zerbi que imediatamente parou de “manchar” o estúdio.

Maria ouviu sua voz com muita clareza e Zerbi imediatamente entendeu que era melhor parar por aí. No interior das duas peças encontram-se duas galinhas falsas, com uma dedicatória às “galinhas” Cuccarini e Arisa. Na verdade, Rudi Zerbi identifica os dois instrutores como sendo muito protetores de seus alunos.

Certamente no mundo do entretenimento também é preciso tropeçar e lidar com as dificuldades do mundo do entretenimento. Assim, Rudi Zerbi pede que Kokarini e Arisa adotem uma atitude menos opressiva em relação aos meninos para que eles possam se expressar livremente, mesmo cometendo erros.