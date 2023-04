Acompanhe também a Tag24 nas redes sociais









Enquanto se aguardava o recomeço dos treinos da equipa cigana hoje no centro desportivo “Fulvio Bernardini” de Trigoria, marcado para as 15h00, houve uma surpresa Para os fãs de Giallorossi: Dybala e Dilita Lotta no Coliseu! Jogador e apresentador do Clube Capitolino dazen Participou de um evento aos olhos de muitos fãs. através de alguns histórias sobre Instagram Utah Ela se explicou melhor naturezaA reunião que levou os participantes (e as pessoas que vieram) ao êxtase.

“Pessoal, olha onde eles estão? Em um dos lugares mais bonitos do mundo, estou em frente ao Coliseu e em breve conhecerei um novo monumento em Roma. Hoje, pessoal, estamos tentando fazer algo quase impossível, mas vamos conseguir : estamos no Coliseu com Paulo Dybala! E tentamos andar aqui apesar da situação – Transbordando de gente – Mas vamos fazer acontecer, e vamos conseguir! “

Dybala e Dilita Lotta no Coliseu

ecoar issoAtacante nascido em 93 Recém-saído do título de campeão mundial com a Argentina. Diante do jogo Torino x Roma, válido pela 29ª partida da primeira divisão italiana, Dybala e Delita Lotta Eles começaram um show divertido O que levou o público à loucura. De fato, muitos torcedores da Roma estiveram presentes, além de simpatizantes do próprio jogador e turistas que estavam na capital naquele momento. O próprio Dybala respondeu a Moghaddam dazenrepetindo-o: “Parece impossível – A capacidade de andar dado o número de fãs criados- Mas vamos conseguir! “.

No entanto, o apresentador conseguiu entrevistar o jogador de futebol giallorrusso, confirmando como em pouco tempo após sua chegada Dybala se tornou um marco para a Roma e seus torcedores, mesmo “mega”. O atacante argentino chegou à capitalverão 2022tendo se tornado um novo item Disponível para o treinador José MourinhoO que deixou os torcedores do clube ainda mais empolgados, dada a dupla de sucesso entre o campeão e o técnico português. Não esqueça Dybala foi estranhamente apresentado em 26 de julho durar Coliseu, quadrado um mas. Este é realmente o apelido do Palazzo della Civiltà Italiana (encontrado no distrito de Eur). Assim, parece que a relação do futebolista com a cidade e os adeptos dos Giallorossi tem sido muito profunda desde a sua chegada e hoje foi mais uma prova disso. conexão profunda Um sentimento de pertencimento mútuo.